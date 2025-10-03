بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء براقة من داخل المصعد

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت النجمة المغربية بسمة بوسيل، فى أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وجمعت بين الأناقة والغموض، وظهرت داخل مصعد.

إطلالة بسمة بوسيل

وظهرت بسمة بوسيل في إطلالة أنيقة داخل مصعد، مرتدية معطفًا أسود مزينًا بتطريزات براقة وأكمام مميزة، مع نظارات شمسية كبيرة تعكس أسلوبًا عصريًا وجريئًا.

أحدث ظهور لـ بسمة بوسيل

وتبدو الفنانة ملتقطة صورة لنفسها في المرآة، ما يعكس روح الموضة الشخصية والجاذبية التي تتمتع بها، وسط خلفية المصعد التي تتسم بالتصميم الكلاسيكي، وحصدت الصور تفاعلا واسعا من جمهورها ومتابعيها، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها وقدرتها على لفت الأنظار بأسلوب راق وخاص.

أحدث اعمال بسمة بوسيل

كما تخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اخر اعمال بسمة بوسيل

وكان اخر اعمال بسمة بوسيل هو ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، ويتضمن 6 أغاني، هي على النحو التالي: اغنيه أبو حب، من كلمات: مصطفي حدوتة، ألحان: عطار، واغنية هو اللي نسيني، من كلمات: جمال الخولي، ألحان: محمد خلف، توزيع موسيقي: انور عمرو، واغنية حلم، من كلمات: ندي أزهري، ألحان: ندي أزهري، توزيع موسيقي: ندي أزهري، مکس وماستر: مصطفي رؤوف.