مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع الحلقة 195.. بداية مرحلة جديدة بعد انسحاب بوراك أوزجيفيت

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب عشاق الدراما التركية في العالم العربي موعد عرض الموسم السابع من مسلسل قيامة عثمان، الذي يُعد من أنجح وأشهر الأعمال التاريخية التي تناولت قصة مؤسس الدولة العثمانية.

ومع كل موسم جديد، يواصل المسلسل جذب الجماهير بمزيج من الأحداث التاريخية والدراما المشوقة والمعارك الملحمية. إلا أن الموسم السابع الذي ينطلق مع الحلقة 195 سيكون مختلفًا تمامًا عن المواسم السابقة، حيث شهدت كواليسه تطورات غير متوقعة تمثلت في انسحاب النجم التركي بوراك أوزجيفيت – بطل شخصية عثمان – نتيجة لخلافات إنتاجية تتعلق بالأجر. هذا التغيير الجذري دفع الشركة المنتجة إلى إعادة صياغة مسار الأحداث الدرامية لتنتقل القصة إلى مرحلة جديدة، يترك فيها عثمان الساحة تدريجيًا لصالح نجله أورهان بك الذي سيقود الأحداث المقبلة.

هذا التحول الدرامي يفتح الباب أمام الجمهور لاكتشاف بُعد جديد من القصة، يتمثل في مرحلة الشيخوخة التي يمر بها عثمان، وكيف تنتقل القيادة السياسية والعسكرية إلى ابنه أورهان، مما يعد تمهيدًا لحقبة جديدة في بناء الدولة العثمانية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السابع الحلقة 195

أعلنت الشركة المنتجة عن استمرار عرض المسلسل وفق المواعيد والقنوات المعتادة التي يتابعها الجمهور منذ سنوات:

العرض الأصلي (باللغة التركية): كل أربعاء على قناة ATV التركية في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

العرض العربي (مدبلج/مترجم): كل خميس عبر شاشة قناة دوت الخليج الجزائرية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

لمتابعة الحلقة 195 من الموسم السابع مباشرة من المصدر التركي، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية الناقلة للمسلسل مترجم أو مدبلج

تعد قناة دوت الخليج الجزائرية الخيار المفضل للجمهور العربي لمتابعة المسلسل مترجمًا أو مدبلجًا، وذلك عبر التردد التالي:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

بداية مرحلة أورهان بك بعد عثمان

مع انسحاب بوراك أوزجيفيت، ستبدأ الأحداث في التركيز على شخصية أورهان بك، نجل عثمان، الذي سيتولى قيادة المعارك وإدارة الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ومن المتوقع أن يُعيد هذا التحول الدرامي الزخم للمسلسل، حيث سيشهد الجمهور ولادة جيل جديد من الأبطال ضمن الأحداث التاريخية المثيرة.