موهبة جديدة لياسر جلال.. الغناء يدخل مسلسله «كلهم بيحبوا مودي»

القاهرة - محمد ابراهيم - استعرض الفنان ياسر جلال جانبًا جديدًا من مواهبه خلال كواليس تصوير مسلسله الجديد «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2026، بمشاركة مجموعة من النجوم البارزين في الدراما المصرية.

موهبة جديدة لياسر جلال

ونشر ياسر جلال عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» مقطع فيديو من داخل الاستديو، يظهر فيه وهو يغني بمصاحبة الفنان مصطفى أبوسريع، معلقًا على الفيديو قائلًا: «الآن مع المفاجأة الكبرى، استنونا قريبًا.. كلهم بيحبو مودي».

تصوير مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» في السيدة زينب

من جانبه، كشف السيناريست أيمن سلامة عن بدء تصوير المسلسل مؤخرًا في حي السيدة زينب، حيث نشر مجموعة من الصور من كواليس العمل عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «من الأماكن العريقة وسوبيا الرحماني وكبابجي الرفاعي وميدان السيدة زينب، والتصوير (كلهم بيحبوا مودي) مع صديقي المخرج أحمد شفيق.. يارب نسألك النجاح».

أجواء مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» يجمع بين الكوميديا والدراما، ويعد الجمهور بتقديم تجربة فنية مميزة تجمع بين الأداء التمثيلي القوي والمواقف الطريفة، وسط مواقع تصوير تعكس روح القاهرة الأصيلة وأجواء أحيائها الشعبية المميزة.

أبطال «كلهم بيحبوا مودي»

ويشارك في بطولة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» نخبة من نجوم الفن، على راسهم الفنان ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبوسريع ومحسن منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

أحدث اعمال ياسر جلال

ويذكر ان ياسر جلال قد انتهي من تصوير مسلسله الجديد للعدالة وجه آخر، والذى ينتمى إلى نوعية الأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة، ويقدم مزيجًا من الدراما الاجتماعية والتشويق، إذ تدور أحداثه حول لغز جريمة قتل تتورط فيها عائلة إعلامى شهير يدعى فؤاد السرجانى ياسر جلال، تتجسد ملامح الصراع الدرامى فى محاولاته المستميتة لإثبات براءة ابنه، بعد اتهامه بقتل فتاة شابة لتبدأ رحلة مليئة بالمواجهات وكشف الأسرار التي تقلب حياة الأسرة رأسا على عقب، وصولا إلى النهاية غير المتوقعة.