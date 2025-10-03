مسلسل ولي العهد.. موعد عرض الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

القاهرة - محمد ابراهيم - "موعد ومكان عرض مسلسل ولي العهد الحلقة الأولى.. تفاصيل كاملة للجمهور العربي"

يتساءل عدد كبير من محبي الدراما التركية في الوطن العربي والعالم عن موعد عرض مسلسل ولي العهد التركي، خاصة بعد أن أثارت قناة Show TV ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي فور كشفها عن البوستر الرسمي للعمل، بالتزامن مع طرح الإعلان الترويجي الأول.

مسلسل ولي العهد



العمل الجديد جذب الأنظار منذ اللحظة الأولى، لما يحمله من ملامح درامية مشوقة وصراعات مليئة بالغموض والإثارة، ما جعل الجمهور في حالة ترقب كبير لموعد انطلاقه.

البوستر الرسمي.. ملامح صراع لا ينتهي

أزاحت قناة Show TV الستار عن البوستر الرسمي للمسلسل، والذي جاء بطابع درامي قوي ركز على وجوه الأبطال، لتظهر ملامح التوتر والحدة واضحة، في إشارة إلى طبيعة الأحداث الصاخبة.

وقد جاءت الخلفية لتجسد محطة الحافلات كرمز محوري تدور حوله الأحداث، بينما أضفت الألوان الداكنة والظلال القاتمة لمسة عميقة عكست طبيعة العمل المليئة بالصراعات. أما اسم المسلسل فقد كُتب بخط أنيق وفخم يوحي بالسلطة والهيبة.

بوستر المسلسل

موعد العرض المنتظر

كشفت الشركة المنتجة أن الحلقة الأولى من مسلسل ولي العهد ستُعرض في 11 سبتمبر عبر شاشة Show TV التركية، على أن يُبث بعد ذلك على المنصات الرقمية مترجمًا إلى العربية ليصل إلى جمهور الوطن العربي والعالم. هذا الموعد جعل محبي الدراما التركية على أحرّ من الجمر لمتابعة القصة الجديدة.

القصة والأحداث

تدور أحداث المسلسل في قلب محطة حافلات إسنلر الشهيرة بإسطنبول، حيث تنسج الحكاية خيوطًا مليئة بالتوتر تجمع بين النفوذ، الانتقام، الولاء، والحب.

المسلسل يركز على عائلة كارسل التي تبسط سيطرتها على المحطة، لكنها تعيش صراعات داخلية عميقة تتحول إلى معركة شرسة على السلطة، لتتكشف أسرار مظلمة وخبايا خفية تخص كل فرد من أفرادها.

أبطال المسلسل

الإعلان الترويجي.. بداية الصراع

الإعلان الأول كشف مشاهد قوية أبرزها مشهد زفاف يسوده التوتر، في إشارة رمزية إلى انطلاق سلسلة من الصدامات العائلية القاسية. هذا التلميح زاد من حماس الجمهور الذي بات ينتظر بلهفة كيف ستتصاعد الأحداث وتتشابك الخيوط داخل العائلة.

أبطال مسلسل ولي العهد

يضم العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما التركية الذين يُتوقع أن يقدموا أداءً استثنائيًا، وهم:

أكين أكينوزو

أركان كسال

أركان كولتشاك كوستنديل

سيرا أرتورك

حازال تورسان

دريا قرة داش

بوراك ألطاي

بورا آقاش

أريف بيشكين