ماجد الكدواني يعود بدور إنساني في فيلمه الجديد «فيها إيه يعني»

أحمد جودة - القاهرة - ماجد الكدواني يكشف تفاصيل فيلمه الجديد «فيها إيه يعني»

كشف الفنان ماجد الكدواني عن تفاصيل شخصيته في فيلمه الجديد «فيها إيه يعني»، الذي انطلق عرضه مؤخرًا في دور السينما المصرية، وسط حالة من الترقب من الجمهور ومحبي النجم، حيث اعتاد على تقديم أدوار تحمل مزيجًا من العمق الإنساني والكوميديا الخفيفة.

شخصية ماجد الكدواني في الفيلم

أوضح الكدواني أنه يجسد شخصية "صلاح"، أب بسيط يمثل شريحة واسعة من المجتمع، يعيش حياة عادية لكنه يواجه مواقف غير متوقعة تعيد ترتيب أولوياته. وأكد أن اختياره للدور جاء لرغبته في تقديم شخصية قريبة من الناس، يمكن أن يراها الجمهور في أي أسرة مصرية.

فكرة فيلم «فيها إيه يعني»

قال الكدواني إن الفيلم يقدم رسالة إنسانية واضحة، حيث يناقش فكرة الحب بعد سن معينة، وكيف يمكن أن يعود الماضي ليغير حياة الإنسان. وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي ممزوج بالكوميديا، حيث يلتقي محاسب متقاعد بحبه القديم بعد سنوات طويلة، لتبدأ رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف الكوميدية المؤثرة.

فريق العمل والكواليس

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، أبرزهم غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبد العزيز. وهو من تأليف مصطفى عباس، محمد أشرف، ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد. وأكد الكدواني أن التعاون بين أجيال مختلفة من الفنانين أضفى على العمل تنوعًا كبيرًا، كما أشاد بروح الفريق التي جعلت الكواليس مليئة بالبهجة.

إشادة نقدية

الناقد محمود عبد الشكور وصف الفيلم بأنه من أفضل أفلام العام، معتبرًا شخصية الكدواني واحدة من أبرز أدواره في السينما، وأشاد بقدرة المخرج الشاب عمر رشدي حامد على المزج بين الكوميديا والرومانسية بطريقة متوازنة، ورأى أن الفيلم يمثل بداية لنوعية جديدة من الأفلام التي تراهن على البساطة.

بهذا الفيلم يواصل ماجد الكدواني تعزيز مكانته كأحد أهم نجوم جيله، القادر على تقديم أدوار إنسانية عميقة تصل لوجدان الجمهور وتبقى في ذاكرتهم.