نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحداث شيقة ومثيرة في انتظارك" موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع على قناة دوت الخليج الجزائرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع واحد من أبرز الأعمال التركية التي تحكي عن تاريخ الدولة العثمانية، حيث تدور أحداثه حول حياة المؤسس عثمان بن أرطغرل وعن الصراعات الكبرى التي خاضها لتأسيس الدولة العثمانية، ومن المتوقع أن يضم الجزء الجديد أحداث شيقة وتطورات درامية نارية خاصة بعد انضمام وجوه جديدة، وبحسب التسريبات فإنه سيتم نقله على قناة دوت الخليج الجزائرية التي تعد الناقل الحصري لهذا المسلسل بجودة عالية وبشكل مجاني.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

في الغالب أن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع هو يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025 في حين سيتم عرض الإعلان الترويجي للحلقة الأولى بالأيام المقبلة، وفيما يلي إليك تفاصيل العرض:

ينقل الموسم الجديد على قناة ATV التركية وذلك كل يوم أربعاء عند تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا.

تعرض الحلقة المترجمة باللغة العربية على قناة دوت الخليج الجزائرية كل يوم خميس عند تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

من المؤكد أن الموسم السابع سيشهد أحداثًا مثيرًا حيث تتولى شخصية أورهان بك قيادة حملات توسع جديدة في الأناضول فقد يظهر ممثلون جدد يحسدون شخصيات محورية تؤثر في مسار الأحداث، وفيما يلي إليك بعض التفاصيل:

يركز الموسم السابع على المراحل الحاسمة في رحلة عثمان نحو ترسيخ أركان دولته.

تصاعد الأحداث والصراعات السياسية والاقتصادية بين الدولة العثمانية وأعدائها المغول والبيزنطيين.

رحيل بوراك أوزجيفيت عن دور عثمان بك وانتقال البطولة إلى أورهان نجله بجانب انضمام شخصيات جديدة مما سيضيف للحلقات القادمة أبعاد درامية شيقة.

تحقيق فتوحات وانتصارات كبيرة على يد أورهان بك.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

تعد قناة دوت الخليج الجزائرية الناقل الحصري في الوطن العربي للمسلسل التركي المؤسس عثمان بجميع أجزائه مترجمة باللغة العربية، وبفضل حرص القناة على عرض الأعمال الجديدة سواء كانت عربية أو أجنبية أصبحت المحطة المفضلة لدى الكثير، وفيما يلي إليك الإحداثيات الجديدة: