لهذا السبب... سامر المدني تتصدر تريند جوجل

تصدر مطرب المهرجانات الشاب سامر المدني تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعدما ترددت أنباء مؤكدة عن اقتراب موعد خروجه من السجن، استعدادًا لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بالإفراج عنه، عقب قضائه مدة العقوبة التي حددتها المحكمة في القضية التي شغلت الرأي العام على مدار العامين الماضيين.

ويستعد المدني، الذي عرفه الجمهور بصوته المختلف وأسلوبه الشعبي المميز، لإنهاء كافة الأوراق الرسمية الخاصة بخروجه، حيث سيتم نقله خلال الساعات المقبلة إلى قسم شرطة الطالبية لاستكمال الخطوات النهائية تمهيدًا للإفراج عنه رسميًا بعد فترة سجن استمرت ثلاث سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة شهدتها منطقة الطالبية، حيث اتُهم المدني ووالده وشخص ثالث بالاشتراك في خطف شخص وهتك عرضه والاعتداء عليه بالضرب، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بيضاء تمثلت في "سكين وشومة". وقد قضت محكمة جنايات الجيزة حينها بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات بعد ثبوت الاتهامات.

وكشفت التحقيقات أن سيدة كانت قد تقدمت ببلاغ ضد المطرب الشاب ووالده، تتهمهما فيه بالاعتداء على شقيقها واحتجازه دون وجه حق على خلفية خلافات أسرية، حيث ذكرت أن المتهمين أقدموا على الاعتداء عليه أمام منزلهما مستخدمين أدوات حادة.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات بحدوث مشادة تطورت إلى اشتباك مع شقيق زوجة والد المدني، عقب تبادل عبارات مسيئة عبر الهاتف، مما أدى إلى الواقعة التي انتهت بعرضهم على المحكمة وإصدار الحكم المشار إليه.

ورغم الضجة التي صاحبت القضية، ما زال اسم سامر المدني يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرى كثيرون أنه من الأصوات التي استطاعت أن تفرض حضورها في ساحة المهرجانات الشعبية منذ صغر سنه ومع اقتراب لحظة الإفراج عنه، يتساءل جمهوره: هل يعود المدني للساحة الفنية بنفس القوة؟ أم سيختار طريقًا جديدًا بعد التجربة القاسية التي مر بها؟