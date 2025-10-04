نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوما تكشف كواليس التعاون مع زوجها المايسترو مصطفى حلمي في ختام مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

تحدثت الفنانة سوما عن كواليس تعاونها الفني مع زوجها المايسترو مصطفى حلمي خلال استعداداتهما لإحياء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، مؤكدة أن العمل مع شريك الحياة على خشبة المسرح يحمل طابعًا خاصًا يجمع بين الحب والمسؤولية.

وأوضحت سوما في تصريحاتها أنها تشعر بثقل المسؤولية عندما تقف أمام جمهور المهرجان بقيادة زوجها للفرقة الموسيقية، قائلة: "بحس إن المسئولية أكبر، لأنه من كبار المايستروهات في الساحة الفنية، والغلط مش مسموح لا مني ولا منه، وده بيخليني أكون مركزة أكتر عشان نطلع بالشكل اللي يليق بختام المهرجان."

وأضافت: "بإذن الله التعاون بينا يكون مسئولية كبيرة لكن مليان حب وشغف، وهنقدم حاجة تليق بتاريخ المهرجان وجمهوره." وأشارت إلى أنهما بدآ بالفعل التحضيرات لاختيار مجموعة من الأغاني التي تجمع بين الأصالة والإحساس لتكون ختامًا يليق بالموسيقى العربية.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة سوما والمطرب الكبير صابر الرباعي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامته يوم السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم 11 شخصية بارزة ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، من بينهم الدكتور هشام شرف من الأردن، واسم الفنانة المغربية الراحلة نعيمة سميح، واسم الشاعر السوداني الهادي آدم، وعازف الكولة المصري إبراهيم فتحي، والدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، واسم الموسيقار الراحل جلال فودة، والمايسترو حسن فكري، والشاعر وائل هلال، والملحن خالد عز، والمطرب الكبير محمد الحلو، والمطربة آمال ماهر.