جوري بكر تخطف الأضواء بين "كلهم بيحبوا مودى" و"لعدم كفاية الأدلة".. حضور متصاعد ونجاح يثبت مكانتها

تواصل الفنانة جوري بكر تأكيد حضورها القوي على الساحة الدرامية من خلال مشاركتها في عملين مختلفين من حيث الطابع والمضمون، يجمعان بين الكوميديا الاجتماعية والتشويق البوليسي، لتبرهن على قدرتها في التنقل بين الأدوار بمرونة واحتراف.

تشارك جوري ضمن فريق عمل مسلسل "كلهم بيحبوا مودى" إلى جانب النجم ياسر جلال، في توليفة فنية تضم نخبة من أبرز نجوم الدراما المصرية، من بينهم ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربى، ريهام الشنوانى، يمنى طولان، جودى مسعود، محسن منصور، وأيمن عزب، كما تنضم إليهم إيرينا يسرى، ملكة جمال مصر لعام 2025.

العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ويُعد من أبرز المشاريع المنتظرة، حيث يقدم رؤية اجتماعية معاصرة تتناول العلاقات الإنسانية بمنظور جديد يمزج بين الرومانسية والمواقف الكوميدية الهادفة.

وفي سياق منفصل، تواصل جوري بكر حضورها القوي عبر مشاركتها في مسلسل "لعدم كفاية الأدلة"، وهو عمل درامي تشويقي يستند إلى وقائع حقيقية لجرائم تم إغلاق ملفاتها في الماضي بسبب نقص الأدلة، قبل أن تُعاد فتحها مجددًا للكشف عن الحقائق الغامضة.

تتولى جوري بطولة ثلاث حلقات ضمن العمل، تقدم فيها شخصية تحمل أبعادًا إنسانية ونفسية معقدة، لتبرز قدرتها على تجسيد الأدوار المركبة ببراعة لافتة.

المسلسل يضم نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم سهر الصايغ، أحمد صفوت، تامر نبيل، ورامي الطمباري، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف المميزين مثل محمد ثروت، صبري فواز، محمود عبد المغني، إسلام جمال، منة عرفة، مفيد عاشور، وحسن العدل.

