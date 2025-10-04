نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عيد يقترب من بطولة “أولاد الراعي” مع ماجد المصري... وعودة قوية للكوميديا السوداء في "الشيطان شاطر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل صناع مسلسل "أولاد الراعي" التحضيرات النهائية لاختيار فريق العمل قبل انطلاق التصوير رسميًا، حيث رشح القائمون على العمل النجم أحمد عيد للانضمام إلى البطولة بجانب الفنان ماجد المصري، في تجربة درامية تدور أحداثها حول ثلاثة رجال تتقاطع مصائرهم في إطار إنساني مليء بالصراعات والمفاجآت. المسلسل من تأليف وإنتاج ريمون مقار، ومن المنتظر أن يتم حسم مشاركة عيد، إلى جانب اختيار النجم الثالث خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء مرحلة التحضيرات وترشيح باقي الفنانين المشاركين.

تفاصيل فيلم الشيطان شاطر

ويبدو أن أحمد عيد يعيش حاليًا فترة فنية مزدحمة بالمشاريع، إذ يواصل تصوير فيلمه الجديد "الشيطان شاطر" الذي يجمعه بالنجمة زينة، ويعيد من خلاله تقديم الكوميديا السوداء بأسلوبه الخاص الذي لطالما تميز به في أفلامه السابقة مثل "فيلم ثقافي"، و"أنا مش معاهم"، و"رامي الاعتصامي"، و"خليك في حالك".

الفيلم يشارك في بطولته أيضًا محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أيمن يوسف الذي يجدد تعاونه مع عيد بعد نجاحهما في فيلم "ياباني أصلي" عام 2017.

آخر أعمال أحمد عيد

أما على صعيد الدراما، فكان آخر ظهور للنجم أحمد عيد في مسلسل "الحشاشين" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، حيث شارك في عمل ضخم إلى جانب كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج سينرجي، ليؤكد مجددًا قدرته على التنقل بين الكوميديا والدراما التاريخية بسلاسة وحضور مميز.

