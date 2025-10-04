نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراد مكرم يوجه رسالة جريئة للزوجات: "معايرة الزوج بقلة إمكانياته قلة أدب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أثار الفنان مراد مكرم تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وجه نصيحة صريحة ومباشرة إلى السيدات المتزوجات عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، داعيًا إياهن إلى تقدير مجهود أزواجهن وعدم التقليل من شأنهم تحت أي ظرف.

وكتب مكرم في منشوره: "اوعي في يوم من الأيام تعايري جوزك بقلة إمكانياته... لو شايفاه بيشتغل وبيشقى وبيحاول ومش مستسلم، ما ينفعش أبداً تعايريه أو تقارنيه بحد تاني، ده قمة قلة الأدب."

كلماته حملت رسالة إنسانية واضحة، تعكس حرصه على احترام العلاقة الزوجية ودعمه لفكرة التقدير المتبادل بين الطرفين مهما كانت الظروف المادية.

وفي سياق آخر، كان مراد مكرم قد طرح مؤخرًا عبر حسابه فكرة هادفة تتعلق بسلامة المواطنين على الشواطئ المصرية، مطالبًا بإصدار قانون يُلزم جميع الشواطئ بوجود جيت سكي للإنقاذ ومنقذين مدربين للتعامل مع حالات الغرق.

وكتب الفنان في منشور سابق: "صباح الخير... هل ممكن نستفاد من درس وفاة تيمور الله يرحمه؟ هل ممكن يتم إصدار قانون يلزم كل الشواطئ بوجود جيت سكي للإنقاذ ومنقذين متدربين؟ تمويلها في القرى الخاصة سهل، وفي الشواطئ العامة ممكن توفيرها مقابل دعاية لأحد الممولين... الموضوع مش صعب، عايز بس قرار."

