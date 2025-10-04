نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ثروت يفاجئ الجمهور بدور بعيد عن الكوميديا في "لعدم كفاية الأدلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل فريق عمل مسلسل لعدم كفاية الأدلة تصوير مشاهده بوتيرة مكثفة استعدادًا لعرضه قريبًا ضمن موسم الأوف سيزون، في عمل يُراهن على دراما التشويق والغموض بأسلوب جديد يجمع بين الحكايات المنفصلة والمتصلة. ويخوض الفنان محمد ثروت تجربة مختلفة تمامًا في هذا العمل، إذ يجسد شخصية والد الفنانة منة عرفة ضمن إحدى الحكايات، مبتعدًا عن اللون الكوميدي الذي اعتاد عليه جمهوره، ليقدم أداءً دراميًا يحمل طابعًا إنسانيًا وجانبًا من الجدية غير المألوفة في مسيرته الفنية.

ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم سهر الصايغ، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فواز، رامي الطمباري، محمد الصاوي، مروة أنور، ياسر علي ماهر، هلا السعيد، أميرة حافظ، مجدي السباعي، مفيد عاشور، وحسن العدل، مع استمرار انضمام عدد من الأسماء الأخرى خلال الأيام المقبلة.

وعلى جانب آخر، يترقب محمد ثروت عرض الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي اللعبة الذي يشارك فيه إلى جانب شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، وعارفة عبد الرسول، من إخراج معتز التوني، ليواصل من خلاله تميزه في تقديم الأدوار الكوميدية التي صنعت له قاعدة جماهيرية واسعة.