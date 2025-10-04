دينا الشربيني وآسر ياسين يجتمعان لأول مرة في دراما "اشهد يا ليل" برمضان 2026.. كيمياء فنية تترقبها الجماهير

القاهرة - محمد ابراهيم -



تستعد الفنانة دينا الشربيني والنجم آسر ياسين لتصوير مسلسلهما الجديد "اشهد يا ليل"، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026، في أول تعاون درامي يجمع بينهما بعد صداقة فنية طويلة وحوارات عن عمل يجمعهما. ومن المقرر أن ينطلق التصوير في شهر نوفمبر المقبل تحت قيادة المخرج المتميز خالد الحلفاوي، ومن تأليف رنا أبو الريش التي تقدم معالجة درامية مختلفة تجمع بين التشويق وخفة الظل في إطار اجتماعي إنساني.

وعبّر الفنان آسر ياسين عن حماسه للمشروع، مشيرًا إلى أن العمل يحمل روحًا مختلفة قائلًا: «المسلسل لذيذ جدًا، وأنا من زمان بحب شغل خالد الحلفاوي وحس الفكاهة عنده، ورنا أبو الريش عاملة كتابة مدهشة، والأجمل إن دي أول مرة أشتغل مع دينا الشربيني، وهي ممثلة هايلة وبقينا أصدقاء وبقالنا فترة بنخطط نتعاون».

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الذي حققه آسر ياسين في مسلسل "قلبي ومفتاحه" خلال موسم رمضان الماضي، حيث قدم شخصية مختلفة لرجل أربعيني يعمل سائق أوبر ويتورط في مواقف إنسانية وقانونية معقدة. أما دينا الشربيني فتعود بهذا العمل إلى الدراما الرمضانية بمساحة جديدة من الأداء الذي يجمع بين العمق والإحساس والمرح في آن واحد.

