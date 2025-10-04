نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هلا رشدي تفاجئ جمهورها بكواليس ارتدائها الحجاب ومواجهتها للاكتئاب: “الحرية الحقيقية في ضبط النفس” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة هلا رشدي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن كواليس ارتدائها الحجاب في سن مبكرة، حيث روت في مقطع فيديو أنها اتخذت قرار ارتدائه في عمر الـ16 عامًا في أول أيام رمضان، مشيرة إلى موقف والدها حينها الذي أكد لها أن القرار مسؤولية كبيرة، وقال لها: “أنا ماعنديش مشكلة تتراجعي عن القرار حالًا لكن ماينفعش تلبسيه وتقلعيه، أنا ماعنديش بنات تلبس الحجاب وتقلعه”. وأضافت هلا: “قلتله تمام يا بابا ووعدته إني ما أقلعهوش أبدًا”.

وأوضحت الفنانة أن ارتداء الحجاب كان بالنسبة لها تجسيدًا للحرية الحقيقية، قائلة: “الحرية مش إنك تمشي ورا شهواتك، الحرية إنك تمنعي نفسك عنها، وكل ما ضبطتي لبسك أكتر هيسهل عليك خطوة الحجاب”.

ولم تتوقف هلا رشدي عند هذا الحد، بل فتحت قلبها لجمهورها وتحدثت عن أصعب فترات حياتها حين أصيبت بالاكتئاب عام 2019، مشيرة إلى أنها لجأت لطبيب نفسي وأنها مرت بأيام شعرت فيها باليأس الكامل حتى أنها قالت لله “خدني عندك”، إلا أن الدعاء والرضا وذكر الله كان سببًا في شفائها. وأضافت أن زوجها كان سندها وصبر عليها صبرًا كبيرًا حتى استطاعت أن تعود إلى صلاتها وقربها من الله، مشيرة إلى أن عيد ميلادها الـ33 كان نقطة تحول في حياتها حين قالت لنفسها: “دا عمر أهل الجنة” وبدأت صفحة جديدة مع الله.

