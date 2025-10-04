نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "ولد وبنت وشايب" لـ أشرف عبدالباقي يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على واتش ات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it عبر حسابها على موقع «إنستجرام» تصدر مسلسل «ولد وبنت وشايب» للفنان أشرف عبدالباقي، ومن إنتاج Watch it، قائمة الأكثر مشاهدة.

قصة مسلسل ولد وبنت وشايب



وتدور قصة مسلسل ولد وبنت وشايب حول شخصية أم إبراهيم التي تلعب دورها الفنانة انتصار، وهي سيدة تعمل في فيلا البيه الذي يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، وهو الذي يعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي.