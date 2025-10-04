نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي عمر تتألق في أسبوع الموضة في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفَت الفنانة مي عمر الأنظار خلال مشاركتها عرض دار الأحذية والإكسسوارات الفرنسية الشهيرة روجيه فيفييه، الذي يُقام على هامش أسبوع الموضة في باريس، حيث تألقت بإطلالة أنيقة بطابع ريترو كلاسيكي.

إطلالة مي عمر

وشاركت مي عمر جمهورها صورًا لإطلالتها على صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأسود بأكمام طويلة وتفاصيل دانتيل رقيقة عند منطقة الصدر، ونسقت معه جوارب شفافة بنقوش وردية وسوداء، وأكملت الإطلالة بقبعة واسعة وحقيبة يد صغيرة باللون الأسود، بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ ونظارة شمسية باللون ذاته.

آخر أعمال الفنانة مي عمر

كانت آخر أعمال الفنانة مي عمر مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي 2025 بمسلسل إش إش الذي قدمت من خلاله دور راقصة، والعمل ضم نخبة كبيرة من الفنانين منهم انتصار التي جسدت دور والدة مي عمر في المسلسل، والراقصة دينا، والفنانة هالة صدقي، وشيماء سيف، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، وماجد المصري، وإدوارد، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وطارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.