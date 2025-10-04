فيلم "هيبتا" يتصدر تريند جوجل.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم "هيبتا" تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم “هيبتا: المناظرة الأخيرة”، الذي أقيم بأحد المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اعتذرت عن الحضور نظرًا لظروف صحية تخص والدتها.



وفي المقابل، شهد المؤتمر حضور عدد من أبطال وصناع العمل للحديث عن التجربة قبل انطلاق عرضه في دور السينما الأربعاء المقبل.

أبطال وصُناع الفيلم في المؤتمر

شارك في المؤتمر الصحفي للفيلم كل من الفنانة مايان السيد، الفنانة جيهان الشماشرجي، المخرج هادي الباجوري، والمؤلف محمد صادق، فيما أدار الندوة الناقد والصحفي علاء الكشوطى رئيس قسم الفن بجريدة اليوم السابع.