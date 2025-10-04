نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر جلال يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "كلهم بيحبو مودي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق ياسر جلال جمهوره ومتابعيه، لمسلسله الجديد "كلهم بيحبو مودي"، المقرر عرضه، ضمن السباق الرمضاني المقبل 2026، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك ياسر جلال مقطع فيديو من داخل استديو يستعرض خلاله موهبته الغنائية مع الفنان مصطفى أبوسريع، معلقًا: «الآن مع المفاجأة الكبرى، استنونا قريبا.. كلهم بيحبو مودي».

أبطال «كلهم بيحبوا مودي»

ويشارك في بطولة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» نخبة من نجوم الفن، على راسهم الفنان ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبوسريع ومحسن منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.