أخيرا وبعد طول انتظار.. موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع في هذا التوقيت علي شاشات دوت الخليج الجزائرية وatv

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 بفارغ الصبر، وذلك لأن تلك المسلسل تعتبر من أهم المسلسلات التركية التي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة منذ بدء عرضها بأول موسم خلال عام 2019، حيث تدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان في إطار تاريخي مميز حول تأسيس الدولة العثمانية ومحاولته لتوسيعها وخلال ذلك يواجه العديد من الأزمات والتحديات مع أعدائه داخليا وخارجيا.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

من المقرر بأن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 مع بداية شهر أكتوبر الحالي لعام 2025 وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة للمسلسل، حيث كشفت بعض من الجهات المختصة إنه تم بدء في تصوير أحداث الجزء الجديد من شهر يونيو الماضي والذي استمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، ومتوقع انضمام عدد من الشخصيات الجدد للمسلسل مع انسحاب عدد من عدد الشخصيات ومنها شخصية بالا خاتون ويكون ذلك مع تبديل الشخصية التي تقوم بدور المؤسس عثمان بن أرطغول وبالأخص بعد انسحاب الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.

القنوات الناقلة للحلقة 195 من مسلسل عثمان الموسم السابع

ستشهد أحداث الجزء الجديد من مسلسل عثمان الموسم السابع الكثير من التشويق والإثارة ويكون ذلك مع حدوت العديد من الصراعات المتطورة، أما عن القنوات الناقلة للحلقة الأولى برقم 195 ستتمثل بذلك لتكون على النحو التالي: