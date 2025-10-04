نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث مثيرة.. إذاعة مسلسل المؤسس عثمان في هذا الموعـد على قنـاة دوت الخليج الجزائرية وATV مترجمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أكثر المسلسلات التركية التي استطاعت بأن تحقق شعبية وجماهيرية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي منذ بدء عرضها في عام 2019 لأنها تدور حول تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغول، حيث يترقب الجمهور بفارغ الصبر ميعاد إذاعة الموسم السابع الذي من المنتظر بأن يشهد الكثير من الأحداث المشوقة والعديد من الصراعات من الروم والفرس.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

من المنتظر بأن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195 مع بداية شهر أكتوبر الحالي وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة للمسلسل، حيث أنه قد تم بدء التصوير مع بداية فصل الصيف لهذا العام الحالي، لذلك فأنه يمكن متابعة أحداث الجزء الجديد من خلال القنوات التي تمثلت كالآتي بالتفصيل:

يمكن متابعة أحداث الجزء الجديد للمسلسل من خلال قناة اي تي في التركية والتي تذاع الأربعاء من كل أسبوع في الساعة 9 مساء بتوقيت كل من دولة مصر والمملكة والتي تعرض باللغة التركية.

كذلك متابعة أحداث المسلسل عبر قناة دوت الخليج الجزائرية والتي تذاع مترجمة إلى اللغة العربية وتبدأ في تمام الساعة 10 مساء يوم الخميس من كل أسبوع بتوقيت كل من السعودية والقاهرة.

أيضا متابعة الجزء الجديد من خلال المنصات الإلكترونية سواء منصة نور بلاي أو منصة قصة عشق وكذلك عبر قناة اليرموك الأردنية وأيضا قناة مصر أم الدنيا والتي تذاع في نفس المواعيد والمواقيت كما هي والتي تكون مدبلجة ومترجمة إلى اللغة العربية.

ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

في نفس السياق فإنه يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان لمتابعة أحداث الجزء الجديد والحلقة الأولى ويكون ذلك عبر كتابة البيانات الآتية في جهاز الريسيفر:

قناة Atv التركية

القمر الصناعي يكون نايل سات.

التردد الجديد للقناة يكون 10796.

أما عن الاستقطاب للقناة أفقي.

كذلك معدل الترميز هو 27500.

يكون معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة دوت الخليج الجزائرية