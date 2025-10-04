“أقـوى الأحـداث” اذاعـة أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة الأولى في هذا الموعـد على قنـاة دوت الخليج الجزائرية وATV مترجمة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت شركة الإنتاج التركية عن مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الجديد الذي من المقرر انطلاق بثه على الشاشات التركية في الشهر القادم، حيث ينتظر آلاف المشاهدين والمتابعين في كل مكان عرضه بكل شوق وحماس، ومن المتوقع أن يتم تسليط الضوء في هذا الجزء على مسيرة أورهان بك الذي سيحمل راية حكم البلاد بعد وفاة أبيه عثمان الغازي خاصة بعد تعديل اسم المسلسل إلى "السلطان أورهان" ولاشك أن انضمام شخصيات جديدة سيضيف لمسة مختلفة عن المواسم الماضية.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

من المحدد أن يعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع في 1 أكتوبر 2025 المقبل حيث سيبدأ العرض بعد قيام الشركة المنتجة بطرح الإعلان الترويجي للحلقة الأولى على الشاشات والمنصات الإلكترونية وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، وبحسب التصريحات فإن مواقيت العرض ستكون على النحو التالي:

تعرض الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية وذلك عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت أنقرة.

تبث الحلقة على قناة دوت الخليج الجزائرية مترجمة باللغة العربية كل يوم خميس عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

أكدت المصادر أن الموسم الجديد ضم تغييرات عديدة في طاقم التمثيل، حيث انفصل النجم بوراك أوزجيفيت الذي قام بدور عثمان في الحلقات الماضية، كما تم التعاقد مع كاتب جديد مما سيضيف للأحداث القادمة تفاصيل جديدة ومختلفة، وفيما يلي إليك قائمة الأسماء الجديدة:

شكري أوزيلديز: القائد فاسيليوس البيزنطي.

ميرت يازجي أوغلو: أورهان بك.

بينو يلدريملار: شخصية محورية جديدة.

بوراك سيرجن: شخصية غامضة لم يتم الكشف عنها حتى هذه اللحظة.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

تعتبر هذه القناة هي الناقل الحصري لعرض جميع أجزاء مسلسل المؤسس عثمان التركي، ولمتابعة أحداث الموسم السابع إليك إحداثيات القناة: