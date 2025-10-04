اليوم.. قصور الثقافة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بفعاليات متنوعة في جنوب سيناء

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة جنوب سيناء، ضمن برنامج وزارة الثقافة "وفرحت مصر" احتفالًا بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

احتفالات نصر أكتوبر

وتشهد الفعاليات مجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية يقدمها عدد من الباحثين والأخصائيين الثقافيين بالمواقع والعديد من العروض الفنية؛ حيث تنطلق الفعاليات في الثامنة مساء اليوم السبت، من مدينة أبو زنيمة بالحي الثاني، بعرض فني لفرقة أطفال الطور للفنون الشعبية بقيادة الفنان أسامة إبراهيم.

مناقشة كتابة “أكتوبر 73.. السلاح والسياسة”

كما يشهد المسرح الصيفي بقصر ثقافة الطور، غدا الأحد في العاشرة صباحًا لقاء لمناقشة كتاب "أكتوبر 73.. السلاح والسياسة" لمحمد حسنين هيكل، ويتحدث عنه أحمد سالم، وفي التاسعة مساء يستقبل مسرح السوق القديم حفلا فنيا بمشاركة فرقة التلقائيين أطفال بقيادة أماني عبد الفتاح، يليه عرض فني لكورال أطفال شرم الشيخ بقيادة المايسترو عمر عادلي.

ملحمة النصر

وفي يوم الاثنين 6 أكتوبر، يقيم بيت ثقافة أبورديس محاضرة بعنوان "ملحمة النصر" يقدمها أحمد راضي في العاشرة صباحا، وتقدم مكتبة طابا الثقافية لقاء بعنوان "الحرب الإلكترونية وكيفية التصدي لها" تقديم نشأت عبود.

عروض مسرح المواجهة والتجوال



كما يستقبل قصر ثقافة شرم الشيخ في الثامنة مساء، أول عروض مسرح المواجهة والتجوال، يعقبها عرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية بقيادة أسامة إبراهيم.

وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، مع محاضرة بعنوان "أكتوبر المجيد" ببيت ثقافة نويبع يقدمها حسام فؤاد، في العاشرة صباحا، بالإضافة إلى لقاء بعنوان "نصر أكتوبر"، يقدمه طارق مليجي مدير بيت ثقافة رأس سدر.



وفي الثامنة مساء تستكمل عروض مسرح المواجهة والتجوال في وادي مندر، يعقبها عرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية.

وفي يوم الأربعاء 8 أكتوبر، يشهد المسرح الصيفي بقصر ثقافة الطور لقاء بعنوان "انتصارات أكتوبر" يقدمه أبو الفتوح أبو السعود في العاشرة صباحا، ويقيم بيت ثقافة سانت كاترين محاضرة بعنوان "انتصارات الجيش المصري" يقدمها البشلاوي محمد، بينما يقيم بيت ثقافة دهب محاضرة بعنوان "السادس من أكتوبر" يلقيها العربي عبد العزيز، وتستقبل منطقة وادي سبيتة، في الثامنة مساء عروض مسرح المواجهة والتجوال، يعقبها عرضا فنيا لفرقة الطفل للفنون الشعبية.

وفي يوم الخميس 9 أكتوبر، تنتقل عروض مسرح المواجهة والتجوال إلى جامعة الملك سلمان يعقبها عرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية أطفال، وذلك في الثامنة مساء، كما يشهد قصر ثقافة الطور معرضا فنيا بعنوان "انتصارات أكتوبر" للفنان محمد أحمد عبد الجواد والفنانة ياسمين خاطر، فيما ينظم بيت ثقافة نويبع حفلا فنيا لفريق كورال الطفل على مسرح النادي الاجتماعي في الثامنة والنصف مساءً.

أما يوم الجمعة 10 أكتوبر، يستقبل قصر ثقافة الطور عروض مسرح المواجهة والتجوال، يعقبها عرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية، وذلك في الثامنة مساءً.

وتختتم الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء بإدارة منيرة فتحي، يوم السبت 11 أكتوبر، في الثامنة مساء بعروض مسرح المواجهة والتجوال بقرية الجبيل بطور سيناء، بجانب عرض فني لفرقة الطفل للفنون الشعبية.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا حافلا للمشاركة في الاحتفال بذكرى النصر يضم نحو 500 فعالية ثقافية وفنية، تنفذ بجميع المحافظات، وتتنوع بين لقاءات تثقيفية تسلط الضوء على دروس حرب أكتوبر، وورش فنية، وأمسيات شعرية تستعيد روح النصر وذكريات البطولات، إلى جانب معارض للكتب، ومسابقات ثقافية، وعروض فنية، وأفلام تسجيلية تسهم في نشر ثقافة الوعي الوطني، بمشاركة نخبة من المثقفين والمؤرخين والأدباء.