عودة ملحمية.. قيامة عثمان يبدأ موسمه السابع بالحلقة 195.. ينتظر ملايين المشاهدين في العالم العربي انطلاق الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان، والتي تفتتح الموسم السابع من العمل التاريخي الأشهر في تركيا والعالم الإسلامي. ويُعد المسلسل من أبرز الإنتاجات الدرامية التي استطاعت أن تجمع بين التشويق الدرامي والبعد التاريخي، إذ يسلّط الضوء على مسيرة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وصراعاته مع المغول والصليبيين، إلى جانب التحالفات والمكائد الداخلية التي شكلت ملامح تلك الحقبة.

موعد عرض الحلقة 195 من قيامة عثمان

أعلنت قناة ATV التركية عن عرض الحلقة 195 يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أنقرة، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة. وتُعرض الحلقة مترجمة للعربية عبر منصات رقمية مثل قصة عشق ومنصة النور بعد ساعات قليلة من البث الرسمي.

أما النسخة المدبلجة إلى العربية، فسيتم عرضها عبر قناة دوت الخليج الجزائرية مساء الخميس 2 أكتوبر 2025 في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

قناة ATV التركية (الناقل الحصري):

القمر الصناعي: تركسات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

الجودة: HD

قناة دوت الخليج الجزائرية (النسخة المدبلجة):

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

الجودة: HD

ماذا ينتظر الجمهور في الموسم السابع؟

يتوقع أن يشهد الموسم الجديد تصاعد حدة الصراعات العسكرية والسياسية، إلى جانب دخول شخصيات جديدة قد تقلب موازين القوى. كما أن الأحداث ستكشف عن تحالفات غير متوقعة ستزيد من عنصر الإثارة والتشويق. وتبقى الحلقة 195 بداية قوية تمهّد لمسار درامي أكثر كثافة مما شهدته المواسم السابقة.

متابعة مرنة عبر الإنترنت

إلى جانب القنوات الناقلة، يمكن للمشاهدين متابعة حلقات قيامة عثمان مترجمة عبر منصات مثل قصة عشق ومنصة النور، ما يمنح الجمهور العربي فرصة المشاهدة في أي وقت.

خلاصة

الحلقة 195 من قيامة عثمان تنطلق يوم الأربعاء 1 أكتوبر على قناة ATV التركية، بينما تُعرض النسخة المدبلجة يوم الخميس 2 أكتوبر على قناة دوت الخليج الجزائرية. الموسم السابع يعد بمفاجآت كبرى وتحولات درامية ستجعل المشاهدين في حالة ترقب دائم.