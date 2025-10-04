نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة 195 من المؤسس عثمان.. بداية موسم جديد من الصراعات والتحالفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

الحلقة 195 من المؤسس عثمان.. بداية موسم جديد من الصراعات والتحالفات.. يبحث ملايين من عشاق الدراما التاريخية عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع الحلقة 195، والتي ستُفتتح بها أحداث الموسم الجديد الذي طال انتظاره. ويُعتبر المسلسل واحدًا من أكثر الأعمال متابعة في الوطن العربي والعالم الإسلامي، لما يحمله من حبكة مشوقة تجمع بين الإثارة الدرامية والأحداث التاريخية، خاصةً وأنه يوثق سيرة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية وما شهده من معارك وتحديات.

موعد عرض الحلقة 195 من المؤسس عثمان

أعلنت قناة ATV التركية عن انطلاق الحلقة 195 يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أنقرة، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة. وتُعرض النسخة المدبلجة إلى العربية عبر قناة دوت الخليج الجزائرية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وهو ما يمنح الجمهور العربي فرصة متابعة المسلسل بلغته الأم.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

قناة ATV التركية (الناقل الرسمي):

القمر الصناعي: تركسات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

قناة دوت الخليج الجزائرية (النسخة المدبلجة):

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

أحداث متوقعة في الموسم السابع

من المنتظر أن يشهد الموسم السابع من المؤسس عثمان صراعات أكثر شراسة على المستويين العسكري والسياسي، إضافة إلى ظهور شخصيات جديدة ستغير موازين القوى. كما سيتناول الموسم تحالفات جديدة ومؤامرات داخلية من شأنها أن تضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق، مما يجعل الحلقة 195 نقطة انطلاق قوية لمسار درامي أكثر كثافة مما سبق.

متابعة أونلاين

بالإضافة إلى القنوات الفضائية، يمكن متابعة الحلقات مترجمة للعربية عبر منصات رقمية مثل قصة عشق ومنصة النور بعد ساعات قليلة من العرض الرسمي، ما يتيح للمشاهدين مرونة في اختيار وقت المشاهدة.

بهذا، يترقب الجمهور العربي انطلاقة قوية للموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان، مع وعود بمفاجآت درامية كبرى ستجعل العمل في صدارة الأعمال التاريخية لهذا العام.