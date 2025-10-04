نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين و"الجحر" يحصد المركز الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان مسرح الهواة، "دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور"، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة.

شهد حفل الختام اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ومحمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، وعبير الرشيدي مدير المهرجان، وأعضاء لجنة التحكيم الفنانة وفاء الحكيم والمخرج عادل حسان والدكتور عبد الناصر الجميل، والعديد من المسرحيين والنقاد والإعلاميين.

في كلمته، أعرب "اللبان" عن سعادته بتواجده في حفل ختام فعاليات الدورة الحالية التي جاءت ملهمة ومليئة بالإبداع، وشهدت احتضان مواهب شابة واعدة قدمت عروضًا مسرحية حملت رسالة الفن والوعي.

وهنأ اللبان الفائزين، معربًا عن تقديره لجميع الفرق المشاركة التي أضفت على المهرجان روح الحماس والإبداع، قائلًا: أدعو الجميع للاستمرار في رحلتهم الإبداعية، فالفن مسيرة مستمرة، ومسرح الهواة كان وما يزال منصة انطلاق للأحلام والإبداع، ومساحة لتبادل الأفكار والمشاعر.

كما قدم الشكر إلى وزير الثقافة على رعايته واهتمامه بالمواهب الشابة، وإلى الفنان القدير رياض الخولي رئيس المهرجان، ولجان المهرجان والنقاد والإعلاميين وإلى كل فريق العمل على جهودهم المخلصة التي جعلت من هذه الدورة تجربة فنية متكاملة.

واستهل الشاعر د. مسعود شومان كلمته بتحية الفنان رياض الخولي، رئيس المهرجان، الذي حرص طوال أيام الفعاليات على متابعة العروض ولقاء الفنانين.

كما قدم الشكر إلى أعضاء لجان التحكيم والمشاهدة، والنقاد، والزملاء من مختلف قطاعات وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأعرب عن سعادته بختام فعاليات المهرجان، موضحًا أنه لم يكن مجرد عروض مسرحية، بل كان عائلة كبيرة اجتمعت حول الفن وتابع قائلا: شاهدنا على خشبة المسرح شبابا يملكون الطموح والحلم، تابعنا جهدهم وتعبهم، ورأينا كيف يجعل المسرح الحياة أكثر جمالا وصدقا، فشكرا لكم، وشكر خاص لجمهورنا العزيز، الذي من دونه يفقد المسرح معناه.

جوائز المهرجان





وأعلنت لجنة التحكيم نتيجة العروض الفائزة بالمهرجان، وجاءت كالتالي:

جائزة أفضل عرض



المركز الأول: الجُحر

المركز الثاني: زائر الثانية عشرة

المركز الثالث: جسور على الباب

جوائز الدراما الحركية



المركز الأول: إسلام السيد "آخر مشهد في الحدوتة".

المركز الثاني: محمد بحيري "الجُحر".

المركز الثالث: مينا ثابت "جسور على الباب".

جوائز الموسيقى



المركز الأول: سامح الكسان "الجُحر".

المركز الثاني: مازن أباظة "زائر الثانية عشر".

المركز الثالث: ليالي يحيى "جسور على الباب".

جوائز السينوغرافيا



المركز الأول: وليد نبيل ومنة محمد ومحمد ممدوح عن ديكور وإضاءة مسرحية "زائر الثانية عشر".

المركز الثاني: كيرلس ناجي وشادي نادر وكارين أيمن "الجُحر".

المركز الثالث: أحمد رجائي "جسور على الباب".

جوائز التأليف والإعداد



المركز الأول: أحمد عبد الرازق "زائر الثانية عشر".

المركز الثاني: مروان عمرو "الجُحر".

جوائز التمثيل نساء



المركز الأول: روجينا صفوت" الجُحر".

المركز الثاني: منة توفيق "عصا موسى".

المركز الثالث: ميرنا ياسر "استدعاء ولي أمر".

جوائز التمثيل رجال



المركز الأول: مناصفة بين مينا جميل ومروان عمر "الجُحر".

المركز الثاني: محمد صابر" زائر الثانية عشر".

المركز الثالث: عاصم ترك "عصا موسى".

جوائز الإخراج المسرحي



المركز الأول: شادي نادر" الجُحر".

المركز الثاني: أحمد عبد الرازق "زائر الثانية عشر".

المركز الثالث: أحمد رجائي "جسور على الباب".

كما قررت اللجنة منح عدد من شهادات التقدير لعدد من العناصر لتميزها وهم:

- أحمد بيكو عن إضاءة مسرحية "عصا موسى" لفرقة جمعية البسمة.

- عز حلمي عن إضاءة مسرحية "جسور على الباب" لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح.

- زياد أشرف عن أدائه في مسرحية "استدعاء ولي أمر" لفرقة جمعية رواد قصر ثقافة الفيوم.

- منير السيد عن أدائه لشخصية "صالح" بمسرحية "عصا موسي".

- محمد وربي عن أداء شخصية "يحيى" بمسرحية "استدعاء ولي أمر".

- نرمين غطاس عن دور "تريز" بمسرحية "الجحر".

- حازم مانجا عن دور "عزت" في مسرحية "آخر مشهد في الحدوتة ".

التكريمات

كما شهد الحفل تكريم أعضاء لجنة التحكيم، وتكريم أعضاء لجنة الندوات النقدية المكونة من الفنان د. هاني كمال، والناقدين د. طارق عمار وأحمد خميس، إلى جانب تكريم الموسيقار د. محمد حسني.

وقد بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم عرض فني بعنوان "دقات المسرح"، إعداد د. مسعود شومان، كلمات وألحان محمد مصطفى، استعراضات بحيري، ملابس رنا عبدالمجيد، إضاءة أحمد أمين، ديكور حسن يوسف، غناء إيمان سامح والمجموعة، مخرج منفذ سهى العزبي، فكرة وإخراج محمد جابر.



أعقبه عرض فيلم تسجيلي يتناول تاريخ المهرجان، والعروض المشاركة ومسيرة الفنان الكبير الراحل نجيب سرور، من مونتاج وإخراج محمد شومان، وقدم الحفل أماني عمارة.

وأوصى المهرجان بتطوير آلية تنفيذ العروض، مع منح إنتاجية للعروض المتميزة، ووضع معايير دقيقة لاختيار النصوص التي تتناول قضايا اجتماعية حية وتبني نصوص المؤلفين المصريين الفائزين بالمسابقات. كما أكدت التوصيات على أهمية تنفيذ ورش تدريبية للعناصر المسرحية كافة، وفصل جائزة السينوغرافيا إلى جوائز منفصلة لكل من الديكور والأزياء والإضاءة، وإضافة جوائز للماكياج والدعاية والاستعراضات والدراما الحركية، ورفع القيمة المالية للجوائز لتحفيز الموهوبين، مع إعادة تقديم العروض الثلاثة الفائزة على مسرح السامر بالقاهرة ومسارح قصور الثقافة بالمحافظات لإتاحة فرص أوسع لعرضها أمام الجمهور.

نفذ المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، وشارك به هذا الموسم 9 عروض مسرحية، قدمت للجمهور بالمجان، وصاحبه ندوات نقدية وإصدار نشرة يومية.

مهرجان مسرح الهواة

ويعد مهرجان مسرح الهواة أحد أبرز المهرجانات المسرحية التي تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيمها بشكل سنوي، ويستهدف تقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على خوض منافسة إبداعية بناءة، ودعم الحركة المسرحية في مختلف أقاليم مصر.