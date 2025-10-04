سلوى محمد علي: فردوس عبد الحميد فنانة استثنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيمت ندوة حفل تكريم الفنانة فردوس عبد الحميد، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الحادية والأربعين، والتي تحمل اسم النجمة ليلي علوي، بحضور زوجها المخرج محمد فاضل، ورئيس المهرجان الناقد الأمير أباظة، إلى جانب الفنانتين منال سلامة وسلوى محمد على.

تصريحات سلوى محمد علي

وأشادت الفنانة سلوي محمد علي بنجاحات الفنانة فردوس عبد الحميد خلال ندوة تكريمها، قائلة: "أنا وزوجي من أشد المعجبين بكِ، الست البسيطة التي قدرت تخطف الأدوار"، وأضافت: "أما عن المسرح، أنا بحب السفيرة العجيبة جدًا، بس لما وديتها لدور نفسية أمام زميل تاني ثم أنا وانت ومشمش".

وتابعت سلوي محمد علي: "أنتِ واقفة قدام أهم كوميديان، فصعب أوي ممثلة دراما تراجيدي تمثل أمام سمير غانم وتحقق نجاح كبير، أنتِ واقفة قدام وحش، وراسك براسه"، وأشارت إلى أن فردوس عبد الحميد قدمت مجموعة من الشخصيات، وقامت بتشخيص تطلع من شخصية لشخصية، وعلمت أعمال مهمة جدًا.

وقالت سلوي محمد علي: "كنت بلاحظ أن أدوارك بعيد عن الأستاذ فاضل كانت أنوثة أكثر، فالواضح أنه كان بيحافظ عليكي برا كزوجة"، وختمت كلامها قائلة: "آخر حاجة بحبها صوتك اللي فيه حماس اللي بضحك وبيعط، وأنا طول الوقت بتأمل ازاي بتستخدمي ده. شكرا انك بدأتي مشوار سمحلي ان امثل لاني من اشد المعجبين بيكي".