نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة أحمد تحتفل بمشروع جديد بعد تعافيها من أزمتها الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحمة أحمد تطلق مشروعها الجديد في أجواء مليئة بالفرح

احتفلت الفنانة رحمة أحمد مساء الجمعة، بافتتاح مركز تجميل جديد للعناية بالأظافر واليدين، بحضور عدد من أصدقائها المقربين وعدد من العاملين في المجال الفني. وظهرت رحمة بإطلالة ناعمة، بدت من خلالها في حالة صحية ونفسية مستقرة بعد الوعكة الأخيرة التي مرت بها.

المركز الجديد يقع في منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، ويقدم خدمات متخصصة في العناية بالجمال بأسلوب عصري، وهو ما اعتبره جمهورها خطوة جديدة ومختلفة في مسيرتها إلى جانب الفن.

تفاعل الجمهور عبر إنستجرام

نشرت رحمة أحمد صورًا ومقاطع فيديو من افتتاح المشروع عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "الحمد لله دايمًا على كل حاجة، خطوة جديدة وبدعمكم تكبر."

وتفاعل الآلاف من متابعيها مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي تمنت لها التوفيق في تجربتها الجديدة، وأشاد كثيرون بإصرارها على العودة بعد فترة مرض صعبة، مؤكدين أنها مثال للمرأة القوية والطموحة.

رسالة رحمة أحمد بعد تعافيها من الأزمة الصحية

كانت رحمة أحمد قد وجهت في وقت سابق رسالة شكر إلى جمهورها، عبرت فيها عن امتنانها لكل من دعا لها أثناء فترة مرضها. وقالت: "عديت بظروف صعبة، بس الحمد لله ربنا ستر، ورجعت أقوى."

أحدث أعمال رحمة أحمد في الدراما

آخر ظهور للفنانة رحمة أحمد في الدراما كان من خلال مسلسل الكابتن، الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا. دارت أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي حول طيار يدخل في مواقف غريبة بعد وقوع حادث داخل الطائرة.

وشارك في بطولة العمل أكرم حسني، سوسن بدر، ميمي جمال، وآية سماحة، وهو من إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي.



دعم واسع من الوسط الفني لرحمة أحمد

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي موجة دعم كبيرة من زملاء رحمة أحمد في الوسط الفني، حيث وجه لها عدد من الفنانين رسائل تهنئة وتمنيات بالتوفيق في مشروعها الجديد.

وتفاعل الجمهور مع هذه الرسائل بكلمات مشجعة، مؤكدين أن رحمة أحمد استطاعت أن تجمع بين حب الفن وروح المبادرة، لتقدم نموذجًا ملهمًا للفنانة العصرية التي توازن بين حياتها المهنية والعملية.

