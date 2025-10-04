لهذا السبب.. جنات تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة جنات تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حوارها الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، والذي فتحت فيه قلبها وتحدثت بصراحة غير معتادة عن حياتها الخاصة، وزواجها، وندمها على بعض القرارات المصيرية التي اتخذتها في مشوارها الفني والشخصي.

تصريحات جنات

وخلال اللقاء، فاجأت جنات جمهورها بقولها إنها نادمة على تأخرها في خطوة الزواج، رغم أن زوجها محمد تقدم لخطبتها قبل 4 سنوات من الارتباط الرسمي، لكنها في ذلك الوقت لم تكن تعطي الأمر أولوية بسبب انشغالها بعملها وسفرها المستمر، وأضافت بأسلوب مليء بالصدق: "بلوم نفسي إني متجوزتش محمد بدري.. لو كنت اديته فرصة نتعرف أكتر كنا اتجوزنا زمان، ودلوقتي كان ممكن بناتي يبقوا كبار".



وكشفت جنات عن سبب تأخرها قائلة: “كنت بسمع كلام يخوفني من الجواز، وحياتي وقتها مكنتش مناسبة.. كنت بشتغل طول الوقت وبلف من بلد لبلد.. وللأسف اتأخرت في القرار”.

لكن المفاجأة الأكبر جاءت حين تحدثت عن رؤيتها للزواج بشكل عام، مؤكدة أن أغلب الرجال لا يتقبلون نجاح زوجاتهم قائلة: "أغلبية الرجالة مبتحبش نجاح مراتُه.. قليل جدًا لما تلاقي حد متفهم وبيفرق بين الشغل والحياة الخاصة".

وأضافت ضاحكة: "الراجل النكدي هينكد عليكي حتى لو قاعدة في البيت.. لكن أنا محظوظة إن جوزي عمره ما طلب مني باسورد تليفوني لغاية النهاردة".