نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة MBC Bollywood الجديد 2025 على النايل سات وعرب سات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل ما تريد معرفته عن قناة MBC Bollywood وترددها لمشاهدة أروع إنتاجات بوليوود

تُعد قناة MBC Bollywood واحدة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأعمال الهندية على مستوى الوطن العربي، حيث استطاعت منذ انطلاقها أن تحتل مكانة مميزة بين المشاهدين، بفضل محتواها المتنوع الذي يجمع بين الدراما، والرومانسية، والكوميديا، والإثارة، في توليفة تجذب مختلف الأذواق.

قناة MBC Bollywood



محتوى متنوع يجمع بين الدراما والبرامج الترفيهية

تقدم قناة MBC Bollywood مجموعة غنية من الأفلام والمسلسلات الهندية المدبلجة والمترجمة إلى اللغة العربية، مما يتيح للجمهور العربي فرصة الاستمتاع بالإنتاجات السينمائية المميزة دون حاجز اللغة.

كما تهتم القناة بتقديم برامج ثقافية وترفيهية تتناول حياة نجوم بوليوود، وتسلّط الضوء على أسلوبهم الفني وأحدث أعمالهم، الأمر الذي جعلها من أكثر القنوات متابعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتميز القناة أيضًا بأنها مجانية ومتاحة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، ما يجعل الوصول إليها سهلًا لجميع المشاهدين دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة.



تردد قناة MBC Bollywood على النايل سات

للاستمتاع بمتابعة أحدث الأعمال والبرامج الهندية بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة MBC Bollywood



أبرز البرامج على شاشة MBC Bollywood

تُعرض على القناة مجموعة من البرامج المميزة التي تنقل الجمهور إلى عالم بوليوود الساحر، ومن أهمها:

برنامج Get The Look

يُركز هذا البرنامج على الموضة والجمال، ويقدم نصائح عملية حول كيفية تقليد إطلالات أبرز نجوم ونجمات بوليوود بأسلوب أنيق وعصري.

برنامج The Great Indian Global Kitchen

برنامج طبخ ممتع يقدم مجموعة من الوصفات الهندية التقليدية والعالمية، مع لمسات عصرية تبرز تنوع المطبخ الهندي وغناه بالنكهات.

برنامج Koffee with Karan

أحد أشهر البرامج الحوارية في الهند، يقدمه المخرج المعروف كاران جوهر، ويستضيف فيه ألمع نجوم بوليوود في أجواء مرحة، حيث يناقش معهم حياتهم الشخصية وأسرارهم الفنية بطريقة غير تقليدية.

برنامج Bollywood News & Style

برنامج ترفيهي يُعرض فيه أحدث أخبار النجوم وإطلالاتهم في المناسبات، إلى جانب تقارير حصرية من كواليس صناعة السينما الهندية، مما يجعله من أكثر البرامج متابعة على القناة.

برنامج The Anupam Kher Show

يقدمه الفنان القدير أنوبام كير، ويستضيف فيه نخبة من الممثلين والنجوم للحديث عن مسيرتهم وتجاربهم في عالم الفن، بأسلوب إنساني يجمع بين العمق والمرح.



MBC Bollywood.. قناة تحتفظ بمكانتها في قلوب عشاق بوليوود

بفضل ما تقدمه من محتوى متجدد وراقي، أصبحت قناة MBC Bollywood وجهة أساسية لكل محبي السينما والدراما الهندية، حيث تنجح في نقل سحر بوليوود إلى كل بيت عربي، وتمنح المشاهد تجربة مليئة بالألوان، والموسيقى، والمشاعر.