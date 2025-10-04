نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجـل– موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 الموسم السابع في هذا الموعد علي شاشات دوت الخليج الجزائرية وatv في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة التركية موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، ونظرًا للنجاح الباهر الذي حققته المواسم الماضية تم إطلاق جزء جديد من المؤكد أنه سيضم مشاهد خرافية، فلقد يحظى هذا المسلسل بشعبية جماهيرية كبرى بتركيا والعالم العربي وذلك نظرًا للحبكة الدرامية الجبارة التي ضمتها الحلقة الأخيرة بالموسم السادس يرغب الكثير في استكمال أحداث الجزء الجديد والذي من المقرر انطلاقه خلال الشهر الجاري.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195

من المحدد أن يكون موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 في شهر أكتوبر 2025 وذلك حسب التصريحات التي أكدتها شركة الإنتاج، حيث سيتم البث على النحو التالي:

تعرض الحلقة الجديدة كل يوم أربعاء على قناة ATV التركية وذلك عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت أنقرة.

تنقل النسخة العربية على قناة دوت الخليج الجزائرية أو اليرموك الأردنية في يوم الخميس عند الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أحداث موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

لاشك أن الموسم السابع سيأتي حاملًا بين طياته العديد من الأحداث الدرامية الشيقة والتي من المؤكد أنها ستنال إعجاب الجميع، وفيما يلي إليك بعضها:

استكمال عثمان بك رحلته في تثبيت حكمه وتوحيد صفوف قبيلته.

استلام الحكم أورهان نجل عثمان الأول.

فتح بلاد الأناضول ومدينة بورصة.

اشتعال الصراع بين القبيلة العثمانية والمغول.

انضمام شخصيات جديدة وانفصال بعض نجوم المواسم الماضية.

المؤسس اورهان

انتشرت بعض الأنباء بأن مسلسل المؤسس عثمان سيتم تغيير اسم الموسم السابع إلى “المؤسس أورهان” وذلك نظرًا لتسليط الكاتب الضوء على مسيرته حيث سيستلم راية الحكم بعد وفاة أبيه، ومن المقرر أن يجسد هذه الشخصية النجم ميرت يازجي أوغلو.