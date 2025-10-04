نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Homebound.. دراما هندية تلامس القلوب وتكشف عن قوة الصداقة والطموح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على أبطال فيلم Homebound الهندي وتفاصيل عرضه في سبتمبر 2025

تواصل السينما الهندية في عام 2025 تأكيد مكانتها العالمية من خلال أعمال درامية وإنسانية مميزة، ويأتي فيلم "Homebound" في مقدمة هذه الإنتاجات التي لفتت الأنظار محليًا ودوليًا، بعد أن حصد إشادات نقدية واسعة من النقاد والجمهور في عدة مهرجانات عالمية قبل طرحه رسميًا في دور العرض.



موعد عرض فيلم Homebound رسميًا

أعلنت شركة دارما للإنتاج (Dharma Productions) عن موعد طرح فيلم Homebound في دور العرض السينمائية حول العالم، والمقرر في 26 سبتمبر 2025.

وكان الفيلم قد حظي بعروض خاصة ضمن مهرجان تورنتو السينمائي الدولي ومهرجان كان، حيث لاقى استقبالًا حافلًا من الجمهور، ووُصف بأنه أحد أكثر الأفلام تأثيرًا إنسانيًا لهذا العام، بعد أن حصد تصفيقًا متواصلًا لمدة تسع دقائق كاملة عقب عرضه الأول.

فيلم Homebound



قصة فيلم Homebound.. صداقة تختبرها الحياة

تدور أحداث الفيلم في قرية صغيرة بشمال الهند، حيث تنشأ علاقة صداقة عميقة بين شابين منذ طفولتهما، يجمعهما حلم مشترك بالالتحاق بسلك الشرطة من أجل تحقيق العدالة وكسب احترام المجتمع.

لكن الحلم لا يأتي بسهولة؛ فطريقهما مليء بالعقبات الاجتماعية والاقتصادية، وضغوط الحياة التي تهدد صداقتهما وتختبر مدى صمودهما أمام الواقع القاسي.

الفيلم يقدم مزيجًا بين الدراما الواقعية والمشاعر الإنسانية، ليحكي قصة عن الإصرار، الوفاء، والأمل وسط التحديات، في عمل يلمس القلوب ويعيد تعريف معنى الصداقة الحقيقية.



أبطال فيلم Homebound وطاقم العمل

الفيلم من إخراج المبدع نيراج غيوان، أحد أبرز المخرجين الهنود المعروفين بأعمالهم الاجتماعية المؤثرة، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الجيل الجديد في بوليوود:

إيشان خاتر

فيشال جيثوا

جانفي كابور



ويُتوقع أن يحقق الفيلم إقبالًا جماهيريًا واسعًا في شباك التذاكر، خاصة بعد الضجة الإيجابية التي سبقت عرضه التجاري في المهرجانات العالمية، مما يجعله واحدًا من أبرز الأفلام المنتظرة لعام 2025.

فيلم إنساني بتوقيع فني راقٍ

يُجمع النقاد على أن Homebound ليس مجرد فيلم درامي، بل هو تجربة إنسانية متكاملة تمزج بين السيناريو الواقعي والإخراج البصري المتقن، مع أداء تمثيلي صادق يعبّر عن قضايا الشباب والحلم بالمستقبل.

الفيلم يرسخ حضور السينما الهندية كقوة ناعمة قادرة على الوصول إلى وجدان المشاهدين في كل أنحاء العالم.