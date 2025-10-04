نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل الآن تردد قناة النهار دراما 2025 واستمتع بأجمل الأعمال المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتشف تردد قناة النهار دراما الجديد 2025 على نايل سات لمشاهدة أقوى المسلسلات

إذا كنت من عشاق المسلسلات المصرية وتبحث عن قناة متخصصة في عرض الدراما العربية على مدار الساعة، فإن قناة النهار دراما تعد واحدة من أفضل الخيارات المتاحة على القمر الصناعي نايل سات.

وخلال الفترة الاخيرة قامت القناة بتحديث ترددها لتوفير تجربة مشاهدة محسّنة بجودة صورة وصوت أوضح، دون تقطيع أو تشويش.

مميزات قناة النهار

كما تتميز قناة النهار دراما بتقديم باقة متنوعة من المسلسلات المصرية القديمة والحديثة، التي تلقى اهتمامًا كبيرًا من المشاهدين في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، حيث تعرض القناة أعمالًا درامية طوال اليوم، دون فواصل إعلانية طويلة أو تشويش مزعج، وهو ما جعلها تحتل مكانة متميزة بين القنوات المتخصصة في الدراما.

نبذة عن قناة النهار دراما

أُطلقت قناة النهار دراما كإحدى قنوات شبكة "النهار" المصرية، لتكون نافذة متخصصة في عرض المسلسلات فقط، سواء كانت:

دراما اجتماعية

دراما رومانسية

دراما بوليسية

مسلسلات كوميدية

مسلسلات تاريخية

قناة النهار

وتحرص القناة على تقديم محتوى درامي يناسب جميع أفراد الأسرة، حيث تتجنب عرض المشاهد الخارجة أو غير المناسبة للأطفال، كما تقدم مسلسلات رمضان بعد انتهاء الموسم، بالإضافة إلى إعادة أبرز المسلسلات الناجحة التي سبق عرضها على الشاشة المصرية.

تردد قناة النهار دراما 2025 على نايل سات

لضمان وصول إشارة قوية وبث مستقر، تم تحديث تردد قناة النهار دراما على القمر الصناعي نايل سات، وإليك بيانات التردد الجديدة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD / HD (حسب نوع الرسيفر)

اسم القناة على الرسيفر: Al Nahar Drama

خطوات ضبط قناة النهار دراما على جهاز الاستقبال

لإضافة القناة على جهازك، قم باتباع الخطوات التالية:

افتح القائمة الرئيسية من الريموت واختر Menu.

انتقل إلى التركيب (Installation).

اختر القمر الصناعي نايل سات.

قم بإدخال التردد يدويًا كما هو موضح أعلاه.

اضغط على بحث يدوي، ثم انتظر حتى يتم العثور على القناة.

بعد انتهاء البحث، احفظ القنوات وستجد Al Nahar Drama ضمن القائمة.

أبرز المسلسلات المعروضة على قناة النهار دراما



الزوجة الرابعة

الأسطورة

ظل الرئيس

حكاية حياة

فرقة ناجي عطا الله

نصيبي وقسمتك

وتقوم القناة أيضًا بإعادة عرض المسلسلات الناجحة التي يتم بثها أولًا على قناة النهار العامة.