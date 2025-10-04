نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Kuruluş Osman يعود بقوة" تسريبات المؤسس عثمان الموسم السابع والقنوات الناقلة له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزامن مع اقتراب بث العرض الأول للأسطورة التركية انتشرت تسريبات المؤسس عثمان الموسم السابع والتي ضمت رحيل بالا والذي كان من أكثر الأخبار الصادمة على الجماهير، ناهيك عن رحيل النجم بوراك أوزجيفيت الذي جسد شخصية عثمان بالمواسم الماضية، وجاء سبب انفصاله هو عدم الاتفاق على قيمة الأجر حيث كان يرغب بوراك في الحصول على مليون ليرة تركية نظير كل حلقة ولكن المنتج رفض هذا، مما أدى إلى تغيير سيناريو المسلسل وضم شخصيات جديدة للجزء الجديد.

تسريبات المؤسس عثمان الموسم السابع

شملت تسريبات المؤسس عثمان الموسم السابع انتقال المسلسل إلى مرحلة لاحقة من تاريخ الدولة العثمانية حيث سيتم التركيز على عهد أورهان بك وبدايات توسع القبيلة العثمانية، كما حرص الإخراج على تغيير الأسلوب البصري لكي تتوافق الحلقات القادمة مع المرور الزمني، وفيما يلي إليك بعض التفاصيل:

انضمام نخبة من كبار الممثلين في تركيا للموسم الجديد وانفصال مجموعة من الشخصيات البارزة التي كانت في المواسم الماضية.

اشتعال الصراع بين قبيلة الكاي وأعدائها من المغول والبيزنطيين.

تحالفات سياسية واستراتيجية جديدة تشهدها القبيلة.

زيادة حدة الصراع على الحكم بين أورهان وعلاء الدين.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع

ستنطلق أولى حلقات الجزء الجديد والأخير من الأسطورة التركية التاريخية المؤسس عثمان في يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، حيث سيتم عرض الحلقات الجديدة على الشكل التالي:

تبث قناة ATV التركية حلقة جديدة كل يوم أربعاء عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا.

تنقل قناة دوت الخليج الجزائرية الحلقة المترجمة باللغة العربية كل يوم خميس عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

تعد هذه القناة الناقل الحصري للمسلسلات التركية الجديدة، حيث تعرض القناة الموسم السابع بجودة عالية وبشكل مجاني، ولمتابعة أحداث المؤسس عثمان إليك الإحداثيات: