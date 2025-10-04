نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيرا الحلقة الأولى.. أحداث مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 195 على قناة دوت الخليج الجزائرية والشخصيات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازداد البحث مؤخرا لمعرفة أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 الموسم السابع، حيث تعتبر تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي وبالأخص منذ بدء عرضها في أول موسم بعام 2019، فيما تدور الأحداث حول بناء الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان بن أرطغول واثناء ذلك يواجه العديد من الصراعات مع كل من المغول والتتار والفرس وكذلك الروم.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195

تشهد أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 195 الكثير من التغييرات الدرامية الهامة وذلك لأن عثمان يضع عدد من الخطط ليتمكن من استعادة الدولة العثمانية واثناء ذلك يواجه عدد من الازمات والأحداث مع أعداء الدولة، فيما تظهر أيضا خيانات داخلية في صفوف الجيش والتي تزيد بذلك من حدة الصراعات، أما عن موعد عرض الموسم السابع من المسسل فتكون من خلال ما يلي بالتفصيل:

عبر قناة اي تي في التركية والتي تذاع يوم الأربعاء من كل اسبوع في الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا.

كذلك تذاع عبر كل من قناة اليرموك الأردنية وقناة مصر أم الدنيا في نفس المواعيد للعرض.

أيضا عبر منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي التي تذاع مدبلجة باللغة العربية.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية الجديد 2025

يمكن متابعة المسلسل عبر تردد قناة دوت الخليج الجزائرية الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ويكون ذلك يوم الخميس من كل أسبوع، وتمثل أخر تحديث للتردد ليكون كما يلي: