استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات

إذا كنت من عشاق الدراما المصرية وتحب متابعة أحدث وأقوى المسلسلات مجانًا وعلى مدار الساعة، فإن قناة صدى البلد دراما 2025 هي وجهتك المثالية.

كما وتقدم القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تناسب جميع الأذواق، سواء كنت من محبي الدراما الاجتماعية، الكوميدية، أو حتى التاريخية.

ومع بداية عام 2025، قامت القناة بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات، لتوفر جودة بث أعلى بتقنية HD، مما يتيح تجربة مشاهدة أوضح، وأنقى من حيث الصوت والصورة.

في هذا التقرير، تقدم لك جريدة دوت الخليج أحدث تردد قناة صدى البلد دراما HD 2025 على نايل سات، وأهم ما يميز القناة، وكيفية ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

ما هي قناة صدى البلد دراما؟



صدى البلد دراما هي قناة مصرية تابعة لشبكة قنوات صدى البلد المعروفة، وتختص ببث المسلسلات الدرامية فقط.

ولقد انطلقت القناة بهدف تلبية احتياجات المشاهدين من عشاق الأعمال الدرامية، ونجحت في أن تصبح واحدة من القنوات المفضلة لدى الجمهور المصري والعربي.

القناة تعرض مسلسلات جديدة وقديمة، وتعيد بث الأعمال الناجحة التي عرضت على قنوات صدى البلد الرئيسية، مما يمنح المشاهد فرصة متابعة الأعمال التي فاتته في توقيتات مناسبة.

أحدث تردد قناة صدى البلد دراما HD على نايل سات 2025



حرصًا من إدارة القناة على تحسين جودة المشاهدة، تم تحديث التردد الخاص بها ليصبح كالتالي:

اسم القناة على الرسيفر: Sada Elbalad Drama HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11823

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

هذا التحديث يضمن للمشاهدين مشاهدة أكثر وضوحًا وثباتًا في الإشارة، دون انقطاع أو تشويش.

كيفية ضبط قناة صدى البلد دراما HD على الرسيفر



اتبع الخطوات التالية لإضافة القناة على جهاز الاستقبال:

اضغط على زر Menu من الريموت.

اختر التركيب (Installation).

حدد القمر الصناعي نايل سات.

اختر إدخال يدوي للتردد (Manual Tuning).

أدخل التردد: 11823 – الاستقطاب: رأسي – الترميز: 27500.

اضغط على زر بحث (Scan).

بعد انتهاء البحث، احفظ القناة وابدأ المشاهدة.

أبرز ما تقدمه القناة في 2025



قناة صدى البلد دراما تميزت خلال السنوات الماضية بعرضها لمسلسلات ذات طابع شعبي واجتماعي وإنساني، ومن أبرز الأعمال التي تعرضها أو أعادت بثها:

مسلسل "سلسال الدم"

مسلسل "ستات بيت المعادي"

مسلسل "أفراح إبليس"

مسلسل "رمضان كريم"

بالإضافة إلى مسلسلات رمضان الحصرية بعد انتهاء عرضها الأول