مهرجان الإسكندرية السينمائي يناقش كتاب 'أفضل 100 فيلم سياسي مصري

أحمد جودة - القاهرة - ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ41، ناقش المهرجان كتاب "أفضل 100 فيلم سياسي مصري" للباحثة مرفت عمر، في ندوة أدارَتها الدكتورة انتصار محمد.

تحدثت مرفت عمر عن دور السينما في تشكيل الوعي المجتمعي وتسليط الضوء على قضايا الناس، مشيرةً إلى أن اختيار الأفلام تم عبر تصويت مجموعة من النقاد المصريين والعرب لضمان التنوع والحياد.

وكشفت أن فيلم "الكرنك" تصدّر القائمة، يليه "البرئ" و"شيء من الخوف"، موضحة أن السبعينيات والتسعينيات كانتا أكثر الفترات إنتاجًا للأفلام السياسية، بفضل مساحة التعبير الواسعة مقارنة بالقيود التي شهدتها الستينيات.



ندوة جمعت بين الوعي السينمائي والتحليل التاريخي... لتؤكد أن السينما كانت وستظل مرآة المجتمع وصوته الحقيقي.