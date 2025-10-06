شاهيناز بعد طرح إيد في إيد: تعكس حبي لبلدي مصر

أحمد جودة - القاهرة - "إيد في إيد" دويتو وطنى يجمع شاهيناز مع عز الاسطول

أعربت المطربة شاهيناز عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها على أغنيتها الوطنية الجديدة "إيد في إيد"، التي طرحتها مؤخرًا بمشاركة المطرب عز الأسطول.

تصريحات شاهيناز



وقالت شاهيناز في تصريحاتها: مبسوطة جدًا بنجاح الأغنية، خصوصًا إنها أغنية وطنية بتدي طاقة إيجابية لشباب مصر، وبتعبر عن حبي الكبير لبلدي مصر، بأهلها الطيبين وتاريخها العظيم اللي مليان إنجازات في كل المجالات، مصر دايمًا بلد الأمان والسلام، وهتفضل كده في كل وقت، وهي مصدر استقرار للمنطقة كلها، وبتساند كل الدول العربية في كل الظروف.



شاهيناز تطرح إيد في إيد

وطرحت مؤخرا الفنانة شاهيناز أغنية وطنية جديدة بعنوان "إيد في إيد"، دويتو مع المطرب عز الأسطول، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات د. محمد إبراهيم رشيد، وألحان وتوزيع آدم حسين، وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة عالية بعد طرحها.



كلمات أغنية "إيد في إيد"

وتقول كلمات أغنية "إيد في إيد" كل واحد منا صخرة في الهرم إحنا رمز الجود وعنوان الكرمً، وبشبابنا نفتخر بين الأمم وف رجالنا تجتمع كل القيم في السلام النيل بيجري ف دمِّنا، وف حروبنا نفدي بأرواحنا العلم روسنا مرفوعة بعزة مجددا، خطوة خطوة يعلي بنيان الوطن واسم مصر، ينكتب فوق القِمَم إيد ف إيد نبني وطننا ومجدنا والهلال ويا الصليب، يحموا الهرم إيد ف إيد نبني وطننا ومجدنا والهلال ويا الصليب يحموا الهرم، في السلام النيل بيجري ف دمِّنا وف حروبنا نفدي بأرواحنا العلم، روسنا مرفوعة بعزة مجدنا في السلام النيل بيجري ف دمِّنا، وف حروبنا نفدي بأرواحنا العلم روسنا مرفوعة بعزة مجدنا.