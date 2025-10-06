نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة مؤثرة.. ياسر جلال يودع ابنته بعد حصولها على منحة تفوق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان ياسر جلال متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بلحظة مؤثرة من حياته الشخصية، حيث ودع ابنته قدرية في المطار قبل سفرها إلى ألمانيا لاستكمال دراستها، بعد أن حصلت على منحة تفوق تقديرًا لتفوقها الأكاديمي.

ياسر جلال يشارك لحظة وداع ابنته

ونشر جلال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك فيديو يوثق تلك اللحظة الخاصة، وعلق عليه بكلمات مفعمة بالمشاعر قائلًا: "قدرية أخدت منحة تفوق ومسافرة تكمل دراستها في ألمانيا، هتوحشيني يا دادو".

مباركات الجمهور لـ ابنة ياسر جلال

وقد تلقت قدرية التهاني والتبريكات من جمهور والدها وزملائه في الوسط الفني، مشيدين بتميزها الأكاديمي وبالدعم الذي تحظى به من أسرتها، ما يجعل هذا الحدث واحدًا من اللحظات الشخصية المميزة في حياة الفنان ياسر جلال.

أحدث اعمال ياسر جلال

ويذكر ان ياسر جلال قد انتهي من تصوير مسلسله الجديد للعدالة وجه آخر، والذى ينتمى إلى نوعية الأعمال القصيرة ذات الـ15 حلقة، ويقدم مزيجًا من الدراما الاجتماعية والتشويق، إذ تدور أحداثه حول لغز جريمة قتل تتورط فيها عائلة إعلامى شهير يدعى فؤاد السرجانى ياسر جلال، تتجسد ملامح الصراع الدرامى فى محاولاته المستميتة لإثبات براءة ابنه، بعد اتهامه بقتل فتاة شابة لتبدأ رحلة مليئة بالمواجهات وكشف الأسرار التي تقلب حياة الأسرة رأسا على عقب، وصولا إلى النهاية غير المتوقعة.

وايضا ينتظر ياسر جلال عرض مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» يجمع بين الكوميديا والدراما، ويعد الجمهور بتقديم تجربة فنية مميزة تجمع بين الأداء التمثيلي القوي والمواقف الطريفة، وسط مواقع تصوير تعكس روح القاهرة الأصيلة وأجواء أحيائها الشعبية المميزة، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن، على راسهم الفنان ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، هدى الإتربي، مصطفى أبوسريع ومحسن منصور، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.