نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 32 والقنوات الناقلة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الدراما التركية في مصر والوطن العربي عرض الحلقة 32 من مسلسل المدينة البعيدة، خاصة بعد الإعلان الترويجي الجديد الذي أطلقته قناة Kanal D التركية، والذي حمل عنوان «ستنفصلان فورًا»، ما يوحي بحدوث تطورات مثيرة ومفاجآت جديدة في الأحداث.

شهدت الحلقات الأخيرة من الموسم الثاني مفاجآت صادمة، حيث ظهر بوران حيًا، ما وضع جيهان في حالة صراع نفسي وعاطفي معقد بعد زواجه من زوجة شقيقه. قرر جيهان نقل بوران سرًا إلى ماردين، ما أدى إلى تصاعد شعور الذنب لديه وتزايد الفجوة بينه وبين عليا التي بدأت بالارتياب، وصولًا إلى صدمة اكتشافها أن بوران ما زال على قيد الحياة، وهو ما قلب مجرى الأحداث تمامًا.

تُظهر الحلقة 32 توترًا شديدًا عند علياء بعد عودة بوران إلى القصر، وخوفها من انكشاف الحقيقة أمام دينيز، بينما يمارس جيهان ضغوطًا على ديمير لإجباره على تطليق زرين، وسط اعتقاد صدقات أن علياء قد تُقدم على قتل بوران للبقاء مع جيهان، ما يؤدي في النهاية إلى وقوع الطلاق بين جيهان وعليا.

موعد العرض والقنوات الناقلة:



تعرض الحلقة 32 مساء الاثنين 6 أكتوبر 2025 في الساعة الثامنة مساءً عبر قناة Kanal D التركية، كما يمكن متابعة الحلقات مدبلجة على منصة شاهد الرقمية. وتُعرض الترجمة على المنصات الرقمية مثل قناة MBC 4 صباح اليوم التالي، وسط توقعات بنسب متابعة مرتفعة بعد نجاح الموسم الأول.

أبطال العمل والفريق الفني:



يضم الموسم الثاني من مسلسل المدينة البعيدة نخبة من النجوم الأتراك، منهم: أوزان أكبابا، سينام أونسال، جونجا جيلاسون، أتاكان أوزكايا، سهرة شاش، ديلين دوجر، مفيد كاياجان، فريد كايا، ألبير تشانكيا، إلكاي كايكو أتالاي، أوزان أيهان، محمد بولات، سينان ديميرير، مينا كيليتش، زينب كانكوند، بوراك شفق، كاتب السيناريو جوليزار إرماك، وإخراج أحمد كاتيكسيز.



أبطال المسلسل

يضم المسلسل نخبة من النجوم الأتراك، منهم:

أوزان أكبابا

سينام أونسال

جونجا جيلاسون

أتاكان أوزكايا

سهرة شاش

نظمي كيرك

ديلين دوجر

مفيد كاياجان

فريد كايا

ألبير تشانكيا

إلكاي كايكو أتالاي

أوزان أيهان

محمد بولات

سينان ديميرير

مينا كيليتش

زينب كانكوند

بوراك شفق



السيناريو: جوليزار إرماك

الإخراج: أحمد كاتيكسيز