فن ومشاهير

"الصبّاح إخوان" الراعي الرسمي لمهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا للمسرح المصري والمواهب الشابة

0 نشر
0 تبليغ

  • "الصبّاح إخوان" الراعي الرسمي لمهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا للمسرح المصري والمواهب الشابة 1/3
  • "الصبّاح إخوان" الراعي الرسمي لمهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا للمسرح المصري والمواهب الشابة 2/3
  • "الصبّاح إخوان" الراعي الرسمي لمهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا للمسرح المصري والمواهب الشابة 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصبّاح إخوان" الراعي الرسمي لمهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا للمسرح المصري والمواهب الشابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك شركة "سيدرز آرت برودكشن – الصبّاح إخوان" كراعي رسمي للدورة الثامنة من "مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري"، وذلك استمرارًا لمسيرتها الطويلة في دعم الفن المصري والمواهب المسرحية الشابة التي تستحق الفرص والرعاية.

e85357ccdd.jpg

"الصبّاح إخوان" الراعي الرسمي لمهرجان نقابة المهن التمثيلية 

تحرص الشركة دومًا على دعم النقابة التي يترأسها النقيب أشرف ذكي وخريجي أكاديمية الفنون، من خلال إتاحة الفرص لهم في أعمالها الدرامية، سواء في التمثيل أو الإخراج أو التأليف.

فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان

وقد انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان منذ يومين، بحضور نخبة من نجوم المسرح والفن، إلى جانب حضور جماهيري وإعلامي لافت، تتضمن الدورة الحالية 32 عرضًا مسرحيًا متاحًا للجمهور مجانًا، يشارك فيها أكثر من ألف فنان وفني وإداري، معظمهم من الشباب، إلى جانب مشاركات مميزة من نجوم الوسط وجيل الكبار.

62bba494bb.jpg

مهرجان نقابة المهن التمثيلية

تمتد فعاليات المهرجان حتى 15 أكتوبر الجاري، وتُعرض الأعمال المسرحية على مسارح: النهار، الهوسابير، المعهد العالي للفنون المسرحية، نهاد صليحة، الفلكي، ومركز الهناجر.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا