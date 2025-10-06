نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير أعمال ويجز.. تفاصيل شخصية آسر ياسين في فيلم" وتر واحد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان آسر ياسين تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان "وتر واحد"، الذي يشارك فيه إلى جانب ويجز، وتارا عماد، ومايان السيد، من تأليف وإخراج علي العربي، العمل يأتي في إطار رومانسي غنائي، ويتميز بإنتاج ضخم على أن يتم التصوير بين مصر وخارجها، ليعد بمثابة تجربة سينمائية جديدة ومميزة للجمهور.

تفاصيل شخصية آسر ياسين في فيلم" وتر واحد"

وكشف آسر ياسين خلال تصريحات إعلامية عن كواليس دوره في الفيلم، موضحًا أنه يجسد شخصية مدير أعمال ويجز، ووصف هذا الدور بأنه من أجمل الأدوار التي قدمها طوال مسيرته الفنية، لما يتطلبه من دمج بين الحضور الدرامي والموسيقي على حد سواء.

ظهور آسر ياسين في حفل ويجز

ولم يمر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمدينة العلمين مرور الكرام، حيث صعد الفنان إلى المسرح مرتديًا حلقًا وظهر عليه رسومات التاتو على يده ورقبته، مما أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور وتساءل البعض عن التحول الكبير في مظهره، وأوضح لاحقًا أن هذه الإطلالة كانت جزءًا من التحضيرات لفيلم "وتر واحد"، في خطوة غير تقليدية للترويج للعمل قبل طرحه رسميًا.

ظهور مايان السيد وتارا عماد في حفل ويجز

ولم يقتصر الحدث على ظهور آسر ياسين فقط، بل فوجئ الجمهور بصعود كل من مايان السيد وتارا عماد على المسرح أيضًا، في خطوة مميزة للإعلان عن مشاركتهما في الفيلم، ما عزز من الترقب حول أبعاد العمل وأحداثه.

آخر أعمال آسر ياسين

يُذكر أن آخر أعمال آسر ياسين كان في دراما رمضان الماضي 2025، من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عُرض في النصف الأول من الشهر الكريم، وقد جاء العمل في إطار اجتماعي رومانسي، تدور أحداثه في حي العمرانية، حيث جسد آسر شخصية عزت، سائق أوبر، بينما لعبت مي عز الدين دور ميار، طليقة دياب، التي تلجأ إليه كمحلل شرعي بعد طلاقها ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية الذي جسده دياب، ليقدم المسلسل مزيجًا من الرومانسية والدراما اليومية بأسلوب جذاب.

