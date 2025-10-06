نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. مراد مكرم يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان مراد مكرم التريند خلال الساعات الماضية بعدما أثار حالة واسعة من الجدل بعد أن قدم نصيحة للرجال الذين يميلون إلى مقارنة زوجاتهم بنجمات المجتمع والمشاهير، مؤكدًا أن هذه المقارنة غير عادلة بسبب اختلاف الظروف المحيطة بكل طرف.

سبب تصدر مراد مكرم التريند

ونشر مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»:«لما تحب تقارن زوجتك أم أولادك بنجمات المجتمع والفنانات، وفر لها ميزانية النجمات دي لكي تعتني بنفسها، وامنحها الوقت اللي يسمح لها تاخد بالها من نفسها زيهم».

مراد مكرم يوجه رسالة لـ الرجال الذين يميلون إلى مقارنة زوجاتهم بنجمات المجتمع

واعتبر متابعوه أن تعليق الفنان يعكس رؤية واقعية ومهمة حول تقدير الجهود اليومية للزوجات والأمهات، ويعطي رسالة قوية للرجال بضرورة فهم طبيعة المسؤوليات والقيود المختلفة التي تتحملها المرأة في حياتها اليومية مقارنة بالمشاهير الذين يعيشون في ظروف ميسرة ومهيأة للعناية الدائمة بمظهرهم.

آخر أعمال مراد مكرم

يُذكر أن آخر أعمال الفنان مراد مكرم كانت مشاركته في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، من خلال حكاية «الوكيل»، وهي الحكاية الخامسة ضمن سبع حكايات تقدم كل منها في خمسة حلقات بفريق عمل مستقل.

أبطال حكاية «الوكيل»

شارك في حكاية «الوكيل» عدد من نجوم الفن أبرزهم: مراد مكرم، محسن محي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، تامر فرج، وأميرة الشريف، الحكاية من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري.

أحداث حكاية «الوكيل»

تدور أحداث الحكاية في إطار درامي مشوق يستكشف الحد الفاصل بين العالم الواقعي والافتراضي، مسلطًا الضوء على الفجوة بين ما نراه في الحياة اليومية وما يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي. وتنكشف خيوط هذه القصة من خلال مطاردة مثيرة بين يحيى والشخصية المحورية، الوكيل، لتتجلى الصراعات النفسية والاجتماعية في سياق مشوق وجاذب للمشاهد.

مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» يضم سبع حكايات، يقدم كل منها خمسة حلقات منفصلة بفريق عمل مستقل، المسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، شارك في بطولته نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد خالد صالح، هنادي مهني، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان.