نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تخطف القلوب بـ إطلالة كيرلي ومكياج ناعم يثير الإعجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة حنان مطاوع إعجاب جمهورها مرة أخرى، من خلال أحدث جلسة تصوير شاركتها مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد من جديد مكانتها كواحدة من أكثر النجمات أناقة وجاذبية.

ونشرت حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» مجموعة من الصور الجديدة، مصحوبة بتعليق ملهم قالت فيه: «النور الذي في داخلك هو الذي ينير العالم من حولك»، في رسالة تحمل في طياتها التفاؤل والطاقة الإيجابية.

وخلال الصور، ظهرت حنان بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية بلوزة بيضاء وبنطلون بنفس اللون، مع مكياج ناعم وبسيط يبرز جمال ملامحها الطبيعي، وتسريحة شعر كيرلي أضفت لمسة شبابية وعصرية على مظهرها.

ولاقت إطلالتها تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور الذي انبهر بجمالها، حيث انهالت التعليقات المديحة على صورها، ومنها: «الأجمل في مصر حنان»، و«جميلة جدًا وجذابة»، لتؤكد مرة أخرى قدرتها على لفت الأنظار وإلهام متابعيها بأسلوبها الراقي وأناقته الطبيعية.

وكان اخر ظهور فني لـ حنان مطاوع هو مسلسل «صفحة بيضا» الذي عُرض مؤخرًا، وشاركها البطولة نخبة من الفنانين، من بينهم: سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، وحسن العدل، المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.