أحمد جودة - القاهرة - أفضل 3 فواكه طبيعية لتحسين النوم والتخلص من الأرق

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة في النوم والأرق، وقد يلجأ البعض إلى الحبوب المنومة أو الوصفات التقليدية مثل الحليب الدافئ. إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن الحل قد يكون أقرب مما نعتقد، في قسم الفواكه داخل السوبرماركت.

الكرز: مخزن طبيعي للميلاتونين

أوضحت اختصاصية التغذية الأميركية كيندل ماكنتوش أن الكرز يحتوي على هرمون الميلاتونين الطبيعي، الذي ينظّم دورة النوم والاستيقاظ. كما يحتوي الكرز على التريبتوفان، الحمض الأميني المسؤول عن إنتاج السيروتونين والميلاتونين في الجسم، ما يجعله مثاليًا لمن يبحثون عن نوم عميق.

ويُفضل تناول الكرز الحامض المعروف بطعمه اللاذع لغناه بالميلاتونين الطبيعي.

الكيوي: فاكهة الرياضيين لتحسين النوم

تشير الدراسات الحديثة إلى أن تناول الكيوي قبل النوم يساعد على تحسين مدة وجودة النوم. دراسة نُشرت عام 2024 شملت رياضيين محترفين أظهرت أن استهلاك الكيوي بانتظام لمدة أربعة أسابيع أدى إلى تحسن ملحوظ في النوم والأداء النهاري، بسبب احتوائه على مضادات أكسدة ومغنيسيوم وسيروتونين تعمل على تهدئة الجهاز العصبي.

العنب: وجبة خفيفة مثالية قبل النوم

العنب الطازج مصدر طبيعي للميلاتونين، ويعد خيارًا ممتازًا كوجبة مسائية خفيفة. وأكد اختصاصي التغذية أنتوني ديمارينو أن تناول العنب الطازج غير المعالج يحافظ على قيمته الغذائية، على عكس العصائر أو الزبيب.

نمط حياة داعم للنوم الطبيعي

وأشارت ماكنتوش إلى أن النوم العميق لا يعتمد على الطعام فقط، بل على نمط الحياة أيضًا. ووضعت مجموعة من النصائح، منها:

تقليل التعرض للضوء الأزرق قبل النوم.

الحفاظ على غرفة مظلمة ودرجة حرارة معتدلة.

تجنّب الوجبات الثقيلة والكافيين في الساعات الأخيرة من اليوم.



وأكدت أن دمج التغذية الصحية مع روتين مسائي ثابت يساهم في نوم أفضل، مزاج أكثر استقرارًا، وطاقة وحيوية أكبر خلال اليوم.

الفواكه والنوم وجودة الصحة العامة

النوم العميق لا يساعد فقط على الشعور بالراحة، بل يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الصحة العامة. فالميلاتونين والأحماض الأمينية الموجودة في الفواكه مثل الكرز والعنب والكيوي تساعد على تقوية المناعة، تحسين الهضم، ودعم صحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، النوم الجيد يساهم في تنظيم مستويات السكر والكوليسترول، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة على المدى الطويل.