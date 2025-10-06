نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إطلالة ساحرة".. منى زكي تخطف الأنظار في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة منى زكي بإطلالة ساحرة خطفت أنظار الحضور خلال حضورها حفل افتتاح أحد المطاعم الإيطالية الأمريكية الشهيرة في دبي، مؤكدة مرة أخرى على مكانتها كإحدى أكثر النجمات أناقة وجاذبية.

أحدث ظهور لـ مني زكي

ونشرت منى زكي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مجموعة من الصور التي وثقت من خلالها تفاصيل إطلالتها المميزة.

إطلالة مني زكي

وقد اختارت مني فستانًا أسود اللون مكشوف الكتفين، ونسقت مع إطلالتها مجموعة رائعة من المجوهرات الفاخرة ما أضاف لمسة من الفخامة والتميز، كما اختارت تصفيفة شعر أنيقة تبرز ملامح وجهها بشكل مثالي، إلى جانب لمسات مكياج دقيقة أبرز جمالها الطبيعي وجاذبيتها الساحرة.

أحدث اعمال مني زكي

ومن ناحية اخري، انتهت منى زكي من تصوير أحدث أفلامها "الست"، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكي ومحمد فراج وتامر نبيل وعمرو سعد ويظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف.

آخر أعمال منى زكي

وكان آخر أعمال منى زكي هو فيلم "رحلة 404" بالاشتراك مع: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول ونورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وايضا شاركت مني زكي في مسلسل "تحت الوصاية" وعرض في رمضان 2023، المكون من 15 حلقة، من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.