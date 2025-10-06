نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للإعلام” تهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، بالتهنئة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق؛ بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ222، التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن هذا المنصب الدولي الرفيع، يمثّل امتدادًا للدور الريادي للدولة المصرية في دعم الحوار الثقافي بين شعوب العالم، والحفاظ على الهوية الحضارية والإنسانية.

وأكد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن فوز المرشح المصري بهذا المنصب الرفيع، يُعد انتصارًا وتتويجًا للدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعكس تقديرًا واحترامًا دوليًا، لما تمتلكه مصر من كفاءات علمية وإدارية متميزة، كما يجسّد الثقة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وقدرتها على الإسهام الفعّال في دعم أهداف ورسالة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والعلوم، وقدرة أبنائها على قيادة أدوار أممية فى مجالات الثقافة والحضارة.

وتمنّت الهيئة الوطنية للإعلام، للدكتور خالد العناني دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يُعزز من دور منظمة اليونسكو في خدمة قضايا التعليم، والثقافة، والعلوم، على مستوى العالم.