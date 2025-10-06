نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الإسكندرية السينمائي يختتم فعاليات دورته الـ41 بتكريم نجوم مسابقة الأفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الآن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فعاليات دورته 41 والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، ويكشف عن الجوائز وتوزيعها على الفائزين فى مختلف مسابقات المهرجان.



وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الاختتام وكان من ابرز الحاضرين: شيرين، أميرة فتحي، غادة إبراهيم، عبد الرحيم كمال، سوزان نجم الدين، عمرو الليثي، لقاء الخميسي، منال سلامة، المخرج محمد عبد العزيز، احمد عبد العال وغيرهم من نجوم الفن.



وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي



وكان قد شهد الحفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.



وتأتي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.