نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وهم”.. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، وتحت رئاسة وإشراف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يُقدَّم العرض المسرحي “وهم” يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساءً على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، والدعوة عامة والدخول مجانًا بأسبقية الحضور.

ابطال عرض " وهم "

يشارك في بطولة العرض عدد من الوجوه الشابة الموهوبة، منهم نازية ماهر، عمرو بونو، مها فاروق، هبة قناوي، عمرو رزقة، عمر الحسيني، الحسيني الشمندي، ويُنفَّذ العرض بإشراف المخرج المنفذ عبدالله فوده، ويعاونه في الإخراج بيري ناصر، ميدو وائل، وليد محمد، مازن علي.

فريق العمل

ويضم فريق العمل الفني عددًا من العناصر المميزة: تصوير ودعاية: أحمد عبد الرحمن نور، إضاءة: وليد عادل درويش ديكور: كوكي خيري، أزياء: ياسمين عادل، مكياج: روان علاء، أشعار: أحمد بيبو، تأليف موسيقي وألحان: بيدو العطار.

العرض من تأليف يوسف محمد فؤاد، وإخراج عمر الحسيني، ويأتي ضمن مجموعة من العروض التي تسعى لتقديم رؤية فنية جديدة تعكس حيوية المسرح المصري وطاقاته الشابة.