عايدة الأيوبي تشعل حفل ختام هي الفنون بالجامعة الأمريكية

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة عايدة الأيوبي، مساء أمس في حفل ختام مهرجان هي الفنون بالجامعة الأمريكية، بحفل كامل العدد تفاعل معها عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار للعديد من أغانيها ومنها: علي بالي، وعصفور، إن كنت غالي، من زمان وحبيبي حن عليا ووردة في جنينة.

عايدة الأيوبي تشعل حفل ختام هي الفنون بالجامعة الأمريكية

 

كما شهدت الحفل غنائها ولأول مره أغنية ”مصر أنا“  و أغنية "غصن الزيتون"، التي طرحتها منذ أيام تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ضد ممارسات الاحتلال عليه، وذلك بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو وجدي الفوي.

اخر اعمال عايدة الأيوبي


وكان أخر حفل للفنانة عايدة الأيوبي، بمكتبة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الدولي كبير، وتألقت في حضور عدد كبير من جمهورها في الإسكندرية بعدد من الأغاني الجديدة ومنها أغنية "لما قال " والتي تنتمي للفلكلور مع الموسيقار شادي مؤنس التي ستطرح الفيديو الكليب الخاص بها قريبًا.

