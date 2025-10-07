نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، وجميع أعضائه ومنسوبيه، بخالص التهاني وأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري السابق، بمناسبة فوزه التاريخي بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).



خالد العناني يفوز بمنصب مدير عام اليونسكو

إن هذا الفوز، الذي تحقق في السادس من أكتوبر 2025، بالتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، هو تقدير عالمي لمكانة مصر الثقافية والحضارية. حيث يعد الدكتور خالد العناني أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الرفيع، وثاني أفريقي منذ تأسيس المنظمة، مما يمثل إنجازًا تاريخيًا يعكس قوة مصر الناعمة ودورها الريادي على الساحة الدولية.



تصريحات حسين فهمي

وبهذه المناسبة، صرح الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان: "ببالغ السعادة والاعتزاز، أتوجه باسمي وباسم كل سينمائي ومثقف مصري بالتهنئة للدكتور خالد العناني، الذي شرفنا جميعًا بهذا الفوز الكبير إن وصول شخصية مصرية بهذا الحجم من العلم والخبرة إلى قمة منظمة اليونسكو هو تتويج لمسيرة حافلة بالعطاء في حماية التراث والإنساني، وهو ما لمسناه عن قرب خلال توليه وزارة الآثار والسياحة، وإدارته لملفات ثقافية كبرى بكل كفاءة واقتدار، مثل موكب المومياوات الملكية المهيب، إننا على ثقة بأن رؤيته المستنيرة، التي عبر عنها خلال حملته الانتخابية تحت شعار "اليونسكو من أجل الناس"، ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي العالمي، وستعزز من رسالة المنظمة في بناء جسور الحوار والسلام بين الشعوب، هذا يوم فخر لمصر ولثقافتها العريقة".



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهنئ الدكتور خالد العناني

يؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن فوز الدكتور العناني، الذي حظي بدعم عربي وأفريقي واسع، يعد بداية لمرحلة جديدة من العمل الدولي من أجل صون التراث الإنساني المادي وغير المادي، وتعزيز قيم التعليم والثقافة كقوة دافعة للتفاهم والسلام العالمي.